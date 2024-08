Una “signora con la torcia” guida l’invasione americana al Locarno Film Festival

Nato nel 1981 in Iran, Khoshbakht è cresciuto durante il periodo di massima censura della Repubblica islamica nei confronti delle arti. Come cinefilo in erba prima dell’era di Internet, dei computer e dei siti di pirateria, l’unico modo per sfamare la sua fame di film era una rete clandestina che manteneva viva l’arte della luce in tempi bui. Questa storia viene esplorata nell’ultimo documentario di Khoshbakht, Celluloid UndergroundCollegamento esterno, presentato in anteprima al London Film Festival dello scorso anno.

Khoshbakht è uno dei direttori e dei principali programmatori de Il Cinema Ritrovato di Bologna, un festival unico nel suo genere, incentrato esclusivamente sulla storia del cinema. Per l’edizione di quest’anno, ha allestito un’interessante retrospettiva sul regista Anatole Litvak, nato a Kiev, che ha girato film in Francia, Germania e Hollywood tra gli anni Trenta e Settanta.

Nel 2023, Khoshbakht ha curato il programma più completo del cinema iraniano pre-rivoluzionario per il Museum of Modern Art (MoMA) di New York.

Oltre al suo lavoro di programmazione, è autore di diversi libri in lingua persiana su argomenti quali i film occidentali, il cinema classico di Hollywood e il cinema e l’architettura.