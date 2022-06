Quando le università svizzere davano l’esempio in materia di uguaglianza di genere

L'edificio principale dell'Università di Berna attorno al 1909. Universität Bern

Alla fine del XIX secolo, giovani donne provenienti da ogni parte del mondo venivano in Svizzera a studiare, per poi contribuire allo sviluppo di medicina, giurisprudenza, filosofia e altre scienze in territorio elvetico come nel proprio Paese d’origine.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 giugno 2022 - 10:00

Lioudmila Clot

Nata e cresciuta in Russia, è diventata giornalista alla fine degli anni '90. Ha svolto reportage su temi umanitari e politici viaggiando in diverse regioni della Federazione russa. In seguito, ha lavorato come corrispondente parlamentare a Mosca. Ha poi completato un dottorato come specialista dei media all'Università di Ginevra nel 2007. Nel 2013 ha iniziato la sua collaborazione con swissinfo.ch. Parla francese, tedesco e inglese.

Nel cuore di Berna, poco lontano dai binari della ferrovia e dagli edifici che un tempo ospitavano l’università, c’è una piccola stradina chiamata "Tumarkinweg". La denominazione, risalente al 2000, è legata al nome della filosofa russa Anna Tumarkin (1875-1951). Originaria di Dubroŭna (oggi comune bielorusso, ma che all’epoca faceva parte dell’Impero russo), Anna arrivò a Berna nel 1892, all’età di 17 anni, per studiare filosofia, seguendo le orme del fratello che si trovava nella capitale svizzera per studiare matematica. In seguito, Tumarkin avrebbe ottenuto un posto nella storia come la prima professoressa d’Europa insignita dell’autorità di supervisionare ed esaminare dottorandi e dottorande.

La parola tedesca "weg", cioè "strada", in questo caso non è soltanto parte del toponimo, ma può essere interpretata anche come un simbolo: quello di una donna ambiziosa che ha aperto la strada all’istruzione superiore per tante altre come lei. Tumarkin è stata una delle prime tra le tante donne che, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, scelsero di venire in Svizzera per studiare, soprattutto dalla Russia e dall’Europa dell’Est.

Oltre a lei, è bene ricordare Ida Hoff (1880-1952), anche lei originaria dell’ex Impero russo. Hoff studiò medicina e divenne medico. Inoltre, fu tra le prime residenti a Berna ad acquistare un’automobile, guidandola da sé anziché farsi condurre da un autista, come si usava allora.

Quando Hoff aprì il proprio studio, nel 1911, a Berna c’erano 132 medici generici, di cui solo quattro donne. Lei e Tumarkin andarono a vivere insieme. Il loro rapporto è stato descritto come "un’amicizia e un’unione che durò per tutta la vita".

Tra le altre pioniere del mondo accademico vanno citate la svizzera Emile Kempin-Spyri, la prima donna a ottenere una laurea in legge nella Confederazione, nel 1887, per poi aprire la propria scuola di giurisprudenza a New York, e Marie Heim-Vögtlin, originaria del Canton Argovia, una tra le prime donne a studiare medicina in Svizzera. In seguito, contribuì alla fondazione del primo ospedale ginecologico del Paese.

L’eccezione della Svizzera

Se dalla seconda metà del XIX secolo in poi la maggior parte dei Paesi europei si impegnò a espandere i propri istituti di istruzione superiore, la Svizzera si distinse per la decisione di far sedere le studentesse insieme agli studenti maschi.

Oltre la metà dei 14'000 studenti dell'Università di Berna sono donne. swissinfo.ch

Studentesse all'Università di Berna, attorno al 1900. Bern University

Anna Tumarkin (1875-1951). Originaria di Dubroŭna (l'attuale Bielorussia, un tempo parte dell'Impero russo), giunse a Berna all'età di 17 anni e divenne una filosofa svizzera. Secondo il giornale dell'Università di Berna dell'epoca, "fece una carriera universitaria senza mai rinunciare alla sua ambizione". Bern University

Anche Ida Hoff (1880-1952) proveniva dall'ex Impero russo. Studiò medicina e divenne medico. Fu una delle prime persone a Berna ad acquistare un'automobile, che guidava lei stessa. Quando Hoff aprì il suo studio nel 1911, a Berna c'erano 132 medici generici, ma solo quattro erano donne. Lei e Tumarkin si trasferirono nella stessa casa. Il loro rapporto è stato descritto come "un’amicizia e un’unione che durò per tutta la vita". bezg

Frieda Imboden-Keiser studiò medicina a Berna e a Ginevra. In seguito divenne pediatra a San Gallo e si impegnò con successo nella riduzione degli alti livelli di mortalità infantile. Lei e Ida Hoff si sono incontrate per la prima volta in un ostello per studenti e facevano parte dello stesso circolo di attiviste. Ostschweizer Kinderspital St. Gallen, zVg

Nadezhda Suslova divenne ufficialmente la prima studentessa dell'Università di Zurigo nel 1854, con il sostegno del padre. Nell'ex Impero russo, le donne non potevano avere un proprio passaporto e dovevano quindi dipendere dai documenti del padre o del marito. Molte studentesse contraevano matrimoni affrettati o fasulli per poter andare a studiare all'estero. Bern University / Wikimedia Commons

Prima donna medico della Scozia e attivista per la parità di diritti delle donne, Sophia Jex-Blake si vide rifiutare l'ammissione agli studi nel Regno Unito. Così andò a Berna assieme ad altre due studentesse britanniche. Nonostante il fatto che tutti gli esami e le lezioni fossero in tedesco, tutte divennero medici nel 1877. Science Photo Library

Lina Stern, ebrea originaria dell'attuale Lituania, si specializzò in neuroscienze. Nel 1918 divenne professoressa all'Università di Ginevra (prima donna docente dell'ateneo). La mancanza di opportunità di lavoro a Ginevra la costrinse a trasferirsi a Mosca nel 1925, dove creò e diresse l'Istituto di fisiologia dell'Accademia delle scienze dell'URSS. Negli anni del terrore staliniano, fu arrestata e mandata in un campo di lavoro forzato. Dopo il suo rilascio, fu in grado di lavorare nuovamente come scienziata. È morta all'età di 92 anni. Wikimedia Commons

Mileva Marić proveniva da una ricca famiglia austro-ungarica. Studentessa brillante, completò un semestre alla Facoltà di Medicina di Zurigo e proseguì gli studi al Politecnico di Zurigo (oggi Politecnico federale di Zurigo). Sposò il suo compagno di studi Albert Einstein, ma la sua carriera scientifica non decollò: si dedicò per diversi anni alla ricerca del marito e poi si occupò di un figlio che necessitava di cure psichiatriche. Non si sa se abbia aiutato il famoso scienziato a formulare la teoria della relatività. Eth-bibliothek Zürich, Bildarchiv

Vera Figner giunse in Svizzera dalla Russia nel 1872 per studiare medicina. A Berna si unì a un movimento rivoluzionario e tornò nella natia Russia per lavorare come paramedico. In seguito fu coinvolta in un attentato terroristico contro lo zar Alessandro I. Condannata alla pena di morte, poi commutata in ergastolo, trascorse 20 anni in prigione. Morì a Mosca nel 1942 all'età di 89 anni. Wikimedia commons

Politica e diplomatica, Alexandra Kollontai studiò all'Università di Zurigo dal 1898 al 1899. Divenne una delle donne più in vista dopo la Rivoluzione russa e la prima donna nella storia a diventare membro ufficiale di un gabinetto di governo. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Lou Andreas-Salomé, o Lioulia come era conosciuta dalla famiglia, giunse a Zurigo da San Pietroburgo nel 1879. Frequentò i corsi di filosofia e psicologia come "studentessa ospite" prima di trasferirsi a Roma con la madre. Questa carismatica intellettuale ha lasciato il segno nella storia in quanto amica e musa di Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud e Rainer Maria Rilke. Wikimedia /commons

Nel 1906, un quarto delle laureate in tutto il mondo veniva dalla Svizzera, un Paese con una rete di formazione nel settore terziario molto ben sviluppata e in grado di offrire opportunità didattiche rare per le donne dell’epoca.

Alcuni atenei, poi, chiudevano le proprie porte alle donne a prescindere. L’Università di Losanna, per esempio, rifiutava le abitanti del proprio cantone (Vaud), con la scusa che la loro istruzione fosse incompatibile con quella maschile. Tuttavia, accettava studentesse provenienti da altri Cantoni.

Una caricatura delle prime studentesse universitarie. L'illustrazione è visibile all'ingresso dell'Università di Berna in una mostra dedicata all'inizio dell'istruzione femminile. swissinfo.ch

Avere una laurea non voleva dire automaticamente trovare lavoro. Molte delle straniere che venivano in Svizzera a studiare poi rimanevano in territorio elvetico a lavorare, come nel caso di Hoff o Tumarkin. Secondo le statistiche ufficiali, nel 1930 la maggior parte delle donne istruite nel Paese aveva scelto una carriera nell’insegnamento o in medicina, come medico, farmacista o dentista. Nessuna optò per impieghi in campo ingegneristico e anche la giurisprudenza rimase loro perlopiù preclusa.

Altri sviluppi Altri sviluppi Scienza in Svizzera: le donne che guidano il cambiamento Le ricarcatrici in Svizzera stanno contribuendo in maniera preziosa al progresso scientifico. Ve ne presentiamo alcune.

Alcune aprirono i propri studi privati, come nel caso della dottoressa Hoff. C’erano donne con lauree in materie umanistiche o scientifiche che sceglievano di insegnare nelle scuole femminili, come nel caso di Tumarkin. Tuttavia, si trattava di poche fortunate. La realtà della maggior parte delle laureate era molto più desolante, perché le opportunità professionali aperte alle donne rimanevano molto poche.

Clara Winnicki, per esempio, fu la prima donna a studiare farmacia a Berna, nel 1900, nonché la prima a superare l’esame di Stato federale da farmacista, cosa che la autorizzava ad aprire la propria farmacia. Tuttavia, faticò a trovare disponibilità sia per fare tirocinio sia per lavorare come assistente. Entrambe le farmacie che aprì in seguito andarono in bancarotta.

Gli ostacoli

Dopo la crisi finanziaria del 1929, nonostante le ulteriori aperture degli atenei alle donne, il mercato lavorativo si fece ancor più difficile per loro, perché i datori di lavoro tendevano a preferire gli uomini e a mostrarsi scettici verso le competenze delle candidate donne, oltre a dover far fronte a un tasso di disoccupazione molto elevato.

All’epoca, la Svizzera adottò alcune misure piuttosto progressiste, come l’introduzione dell’indennità di disoccupazione o l’istituzione di un piano pensionistico nazionale. Tuttavia, allo stesso tempo approvò leggi che escludevano le donne sposate dal mercato del lavoro, sull’onda del motto "una famiglia, un reddito". L’esistenza di famiglie con un doppio reddito era fortemente scoraggiata, in particolare nei casi in cui la donna lavorava come insegnante o come impiegata statale, lavori spesso considerati un "lusso".

"Le campagne contro il doppio reddito non erano mai rivolte agli uomini che avevano un impiego retribuito […] né alle donne che lavoravano negli stabilimenti, nell’artigianato o in agricoltura. Mentre il salario di operaie e braccianti serviva indubbiamente a supportare la famiglia, infatti, il denaro guadagnato da un’impiegata o da un’insegnante sposata era considerato un lusso. Quelle donne, insomma, avrebbero dovuto lasciare i loro lavori pubblici ben pagati a uomini con famiglie da mantenere", ha scritto Erika Hebeisen, storica e curatrice del Museo nazionale svizzero, in un articolo del blog.

Nel 1926, per esempio, il Cantone di Basilea Città impedì alle donne sposate di lavorare come insegnanti.

Queste politiche contribuirono a escludere le donne qualificate dalla forza lavoro, con effetti duraturi sulla loro percezione all’interno della società svizzera. Ora della Seconda guerra mondiale, la prima ondata di donne progressiste lasciò il posto a una lunga serie di studentesse che iniziavano gli studi senza però mai finirli. Anche chi li portava a termine, poi, sceglieva di non lavorare. In genere si sposavano e si dedicavano alla famiglia. Scoraggiate dalle controversie sulla posizione delle donne nella forza lavoro, molte finirono per contenere le proprie ambizioni professionali.

Alla fine del XIX secolo, meno del 10% delle donne svizzere arrivava alla laurea. Già nel 1935, però, costituivano il 16% del corpo studentesco. Tale percentuale rimase stabile fino agli anni Sessanta, quando la formazione secondaria mista e l’accesso femminile all’istruzione superiore si fecero più diffusi.

Oggi, nelle università svizzere, si registrano addirittura più femmine che maschi: per l’anno accademico 2021-22, le donne hanno costituito il 52% degli iscritti.

Parole chiave: Educazione

Società

Cultura

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative