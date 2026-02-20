Uno svizzero alla guida della rivoluzione museale del Benin

La futura esposizione permanente del Museo dei Re e delle Amazzoni di Dahomey, ad Abomey, in Benin. Koffi & Diabaté Architectes, Abidjan

Il governo del Benin ha nominato il paleontologo svizzero Jacques Ayer direttore generale della Réunion des musées publics. Si tratta di un progetto monumentale che prevede di creare quattro istituzioni dedicate alla valorizzazione delle opere d’arte beninesi nei prossimi tre anni.

Originario di Friburgo, Jacques Ayer dirige la Réunion des musées publics (RMP) del Benin dal mese di gennaio. Questo progetto comprende quattro musei, attualmente in costruzione, situati in quattro città del Paese africano.

Si tratta del Museo internazionale della Memoria della Schiavitù a Ouidah, dedicato alla storia della tratta degli schiavi tra il XVII e il XVIII secolo; del Museo dei Re e delle Amazzoni di Dahomey ad Abomey, volto alla riqualificazione dei palazzi reali; del Museo internazionale del Vudù a Porto-Novo, che valorizzerà il patrimonio religioso del Benin e delle comunità vudù dell’Africa; e infine del Museo d’arte contemporanea a Cotonou, destinato a far conoscere gli artisti e le artiste beninesi e africani contemporanei.

Jacques Ayer dirige la Réunion des musées publics (RMP) del Benin dal gennaio 2026.

Jacques Ayer è stato nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Benin, Patrice Talon. Stabilitosi a Cotonou, capitale economica del Paese, il friburghese ha tre anni (dal 2026 al 2029) per portare a termine la sua imponente missione.

Va detto che è molto ben preparato. Paleontologo di formazione, con un master in geologia ottenuto all’Università di Neuchâtel nel 1994, da allora ha “fatto strada”, come dice lui stesso.

Un profilo eclettico

Conservatore del dipartimento di scienze della terra al Museo di storia naturale di Neuchâtel dal 1994 al 2004, Ayer ha diretto il museo Jurassica a Porrentruy (Giura) prima di assumere la direzione del Museo di storia naturale di Ginevra dal 2012 al 2020.

Poco più di quattro anni fa ha creato il suo ufficio di consulenza, Muséolis, con sede a Ginevra, che gli permette di sviluppare progetti legati alla museologia. Trent’anni di esperienza hanno ampliato i suoi contatti e arricchito la sua rete professionale.

“Il mio profilo eclettico ha giocato a mio favore presso il Governo beninese”, confida Ayer. “A questo si aggiunge il mio interesse personale per l’Africa. Mia moglie è di origine nigerina. Ovviamente non partecipa alla creazione della RMP, ma da tempo mi ha aperto gli occhi sulla questione del patrimonio africano”.

L’interesse del paleontologo svizzero per l’arte africana è un grande vantaggio. Ma affidare a un europeo la gestione di questo patrimonio nell’ambito di un progetto nazionale non rischia di essere problematico in Benin?

Un progetto pionieristico in Africa

“Devo ammettere che ho ricevuto un’accoglienza molto favorevole. Sulle reti sociali ci sono però state reazioni contrastanti: alcuni erano sorpresi dalla mia nomina, ma mai contrari”, risponde, aggiungendo: “La creazione delle quattro istituzioni deve procedere rapidamente e in condizioni ottimali. Tuttavia, il Benin non ha ancora una grande esperienza in questo campo. Con questo ambizioso progetto, il Paese si pone come pioniere in Africa. Aveva quindi bisogno di un supporto tecnico e di competenze pratiche affinché questi musei potessero svilupparsi in modo duraturo”.

Jacques Ayer non intende tuttavia importare in Benin il modello museale occidentale che, afferma, non risponde necessariamente alle aspettative della popolazione locale. “Il mio obiettivo è costruire qui un modello che tenga conto degli interessi artistici africani”. Come esempio cita il futuro Museo internazionale del Vudù a Porto-Novo.

“Permetterà di valorizzare opere utilizzate essenzialmente per rituali religiosi o sociali, quindi radicate nelle tradizioni locali. Voglio restituire a queste opere la loro funzione originaria. Non ha quindi senso rinchiuderle in una vetrina museale, come avviene in Europa. Per il pubblico si potrebbe immaginare, ad esempio, un percorso storico in alcuni villaggi del Paese dove queste opere sono ancora utilizzate durante le cerimonie”.

L’edificio principale del futuro Museo internazionale del Vudù, a Porto-Novo. Koffi & Diabaté Architectes, Abidjan

Trasmissione del sapere

Prima dell’arrivo di Jacques Ayer, autorità religiose, storici e scienziati beninesi avevano già iniziato a riflettere sulla valorizzazione del patrimonio.

“Quello che porto in più”, sottolinea il paleontologo svizzero, “è la mia esperienza in materia di strategia e funzionamento. In una parola, la creazione di un quadro organizzativo”. La sua volontà di consolidare i programmi culturali e creare strumenti di mediazione per il pubblico è chiara. Saranno organizzati laboratori pedagogici che offriranno una formazione adeguata in ambito artistico.

Per Jacques Ayer la trasmissione del sapere è essenziale. “È molto importante considerare la mia missione come transitoria. Il settore museale è complesso, quindi desidero preparare il futuro personale dirigente, formarlo affinché possa appropriarsi completamente dei progetti artistici quando me ne andrò”.

Partenariato artistico

Un altro elemento fondamentale nella formazione è lo scambio. Jacques Ayer ritiene che in Benin vi sia una notevole capacità di apertura, frutto di una grande flessibilità. “Questo è un vantaggio che mi permetterà di creare partenariati con musei svizzeri e persino di immaginare scambi universitari”, afferma.

“Il mio obiettivo è costruire qui un modello che tenga conto degli interessi artistici africani.” Jacques Ayer, direttore generale della Réunion des musées publics

Studenti e studentesse in discipline artistiche in Svizzera che desiderano venire in Benin potranno usufruire delle strutture locali. Lo stesso vale per gli studenti e le studentesse beninesi che vorranno ampliare le loro conoscenze nella Confederazione. “Non dimentichiamo che il nostro Paese dispone di grandi istituzioni innovative”, sottolinea Ayer.

La RMP genererà inoltre un effetto positivo per la restituzione delle opere d’arte beninesi saccheggiate durante la colonizzazione. “La Svizzera rappresenta un trampolino di lancio per i miei contatti in Europa. Metterò tutto il mio know-how al servizio di una cooperazione culturale tra il Vecchio Continente e il Benin”, afferma Ayer. Nel 2021, la Francia ha restituito al Benin i 26 tesori reali di Abomey che deteneva.

“Essi rappresentano solo una piccola parte del patrimonio beninese e africano ancora conservato in Europa. I 26 tesori saranno esposti nel futuro Museo dei Re e delle Amazzoni di Dahomey”, spiega Ayer.

“La RMP offrirà, spero, un senso di sicurezza agli Stati europei, che apprezzeranno l’esistenza di istituzioni beninesi capaci di accogliere opere d’arte in condizioni eccellenti”, dice.

A cura di Pauline Turuban

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

