Cura figli: "no" al 65%

I cittadini respingono maggiori deduzioni fiscali per i figli. KEYSTONE/ANTHONY ANEX sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2020 - 12:44

(Keystone-ATS)

I genitori non potranno beneficiare di maggiori deduzioni fiscali per i figli. Secondo la prima proiezione della SRF i cittadini hanno rifiutato oggi alle urne la relativa modifica della legge sull'imposta federale diretta con il 65% dei voti.

Il "no" è piuttosto netto, ma in alcuni luoghi, come a Ginevra, il risultato è stato comunque combattuto, con il 50% di "sì". A Zurigo i "no" avrebbero prevalso con oltre il 69% dei voti.

Il testo, come noto, prevedeva di portare da 10'100 a 25'000 franchi la massima deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi. Dovevano essere portate anche da 6'500 a 10'000 le deduzioni generali per i figli, indipendentemente dalla modalità con cui vengono accuditi.