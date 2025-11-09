Cyndi Lauper, Outkast e White Stripes nella Rock&Roll Hall of Fame

Keystone-SDA

Cyndi Lauper, gli Outkast, i White Stripes e i Soundgarden sono ufficialmente tra i membri della Rock and Roll Hall of Fame, il pantheon degli artisti più stimati e amati della musica. La cerimonia si è svolta sabato sera al Peacock Theater di Los Angeles.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lauper, che ha fatto irruzione sulla scena pop con un look punk colorato e brani contagiosi come “Girls Just Wanna Have Fun”, “True Colors” e “Time After Time”, è stata introdotta dal cantante dei Pink Pony Club, Chappell Roan. Per la band rock di Detroit The White Stripes, nota per “Seven Nation Army” e “Fell in Love with a Girl”, il cantante Iggy Pop ha tenuto un discorso esuberante, costellato di parolacce e delle sue personali impressioni sul sound “rauco” della band. Il cantante e chitarrista Jack White ha accettato l’invito a nome suo e della batterista Meg White, che non era presente. Ha citato una lunga lista di artisti e gruppi del settore prima di aggiungere: “Ai senzatetto, agli indifesi e ai dimenticati, diciamo sempre grazie”.

Tra gli altri artisti americani inseriti nella Hall of Fame anche gli Outkast, che hanno scalato le classifiche con “Hey Ya”, “Ms. Jackson” e “The Way You Move”, e la band grunge di Seattle Soundgarden, che ha realizzato successi come “Black Hole Sun” e “Spoonman”.

Il cantante inglese Joe Cocker, scomparso nel 2014, è stato inserito postumo per onorare la sua musica blues, celebrata in brani come “You Are So Beautiful”, la sua cover di “With a Little Help from My Friends” dei Beatles e il duetto con Jennifer Warnes “Up Where We Belong”, vincitore di un Grammy.

L’innovativo trio hip-hop newyorkese Salt-N-Pepa è stato insignito del Musical Influence Award per le sue hit “Let’s Talk About Sex”, “Push It” e “Shoop”, che celebrano l’indipendenza femminile con una sessualità giocosa in un genere a predominanza maschile. Il pianista inglese Nicky Hopkins ha ricevuto il Musical Excellence Award per il suo lavoro con superstar come i Rolling Stones, gli Who, David Bowie e i Beatles.

L’evento ha visto esibizioni di Elton John, Bryan Adams, Olivia Rodrigo, Twenty One Pilots, Doja Cat, Tyler, the Creator e molti altri artisti.