Da oggi l’accesso alla Fontana di Trevi è a pagamento

Keystone-SDA

Roma introduce il nuovo sistema tariffario per visitare la Fontana di Trevi, attrazione apprezzata da numerosi turisti: da oggi bisognerà pagare due euro (1,85 franchi) per l'accesso contingentato all'area prospiciente il catino della fontana.

(Keystone-ATS) Il ticket sarà richiesto “dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 22:00, e nel weekend dalle 9:00 alle 22:00, con l’ultimo ingresso alle 21:00. Eccezionalmente, in occasione del primo giorno di apertura, oggi, l’orario sarà dalle ore 9:00 alle ore 22:00”, ha spiegato l’amministrazione della Città.

Resterà invece gratuito l’accesso per i residenti “con presentazione del documento di identità”, così come “per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche”.

Alle 11:00 già 3’000 biglietti

Da quando hanno aperto la prevendita ad oggi alle 11:00 sono stati venduti circa 3’000 biglietti, ha fatto sapere la Sovrintenza (organo periferico del ministero della cultura) di Roma. Le prevendite per la fontana di Trevi sono partite a fine gennaio (circa 2’300) + circa 600 con ticket in loco, precisano le autorità della capitale.

“È una giornata importante per Roma – ha detto l’assessore romano ai Grandi Eventi e Turismo, Alessandro Onorato – prima qui c’era una calca sistematica e un alto tasso di borseggi, oltre a persone che bivaccavano, mangiavano e volevano magari farsi pure un pediluvio. Nell’ultimo anno grazie ai controlli sistematici non si sono registrate più illegalità né tentativi nuotate come avveniva in passato”.