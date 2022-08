swissinfo.ch

"Care svizzere e cari svizzeri all'estero …", Comincia così il nostro bollettino quotidiano dalla Svizzera. Con l'app SWIplus, riceverete il nostro bollettino – e molto altro – giornalmente sul vostro smartphone.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 agosto 2022 - 09:19

Tutto quello che trovate sulla nostra app SWIplus:

Notizie svizzere

Le ultime notizie da e sulla Svizzera.

Politica svizzera contestualizzata

Vi parliamo degli eventi politici in Svizzera e a livello internazionale. Vi raccontiamo anche in che modo la Confederazione e i Cantoni affrontano le preoccupazioni della Quinta Svizzera e trattiamo i temi discussi dal Parlamento federale che vi toccano più da vicino.

Storie dedicate alla Quinta Svizzera

Siamo sempre attenti a ciò di cui si discute nei forum di coloro che vivono all’estero e ai temi di maggiore attualità. Redigiamo anche numerosi ritratti di svizzere e svizzeri residenti all’estero. Sempre con un occhio di riguardo per le preoccupazioni della Quinta Svizzera.

«Let’s Talk», video-dibattiti sui temi in votazione

Affinché voi, cittadine e cittadine con diritto di voto residenti all'estero, possiate sapere tutto il necessario sugli appuntamenti alle urne, vi parliamo dei temi in votazione in modo leggero e vivace. Invitiamo rappresentanti dagli schieramenti favorevoli e contrari per un dibattito nel corso del quale i nostri e le nostre ospiti risponderanno anche alle vostre domande. È infatti possibile collegarsi in diretta alla trasmissione web per partecipare in prima persona. Durante questi video-dibattiti, chiamati «Let’s Talk», teniamo sempre in considerazione la visione di insieme e il punto di vista internazionale.

Il bollettino quotidiano

Le nostre giornaliste e i nostri giornalisti controllano per voi quanto viene pubblicato sui principali media elvetici in modo da potervi riferire quali sono i temi più discussi in Svizzera, cosa è importante per il Paese e cosa c'è da sapere come svizzero o svizzera residente all’estero. Il tutto raccolto e riassunto quotidianamente in un formato compatto su misura per voi.

Discutere, partecipare ed entrare in contatto nei nostri dibattiti

Nei nostri dibattiti multilingue e multiculturali potete discutere dei temi d'attualità ed entrare in contatto con la nostra redazione e con altri svizzeri e svizzere all'estero.

Volete restare sintonizzati/e sui temi discussi in Svizzera?

Con l'app SWIplus riceverete un bollettino quotidiano con i temi più importanti e le ultime notizie dalla Svizzera, oltre a una selezione dei migliori contributi della nostra redazione – il tutto in formato compatto su misura per il vostro cellulare. 👉 AndroidLink esterno 👉 iPhoneLink esterno

Trovate ulteriori informazioni qui. End of insertion

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative