Da venerdì la conferenza di Monaco, attesi Rubio e Carney

Keystone-SDA

Il segretario di Stato americano Marco Rubio e oltre 50 deputati del Congresso, la metà dei quali democratici, sono attesi alla Conferenza di Sicurezza di Monaco, che si apre venerdì 13 febbraio nel capoluogo bavarese.

(Keystone-ATS) È quello che ha annunciato il chairman Wolfgang Ischinger, in conferenza stampa a Berlino, presentando ufficialmente il summit.

Ci saranno fra l’altro il governatore californiano Gavin Nawsom e la deputata Alexandria Ocasio Cortez. A proposto dei presenti, Ischinger ha sottolineato che “la delegazione cinese sarà guidata dal ministro degli Esteri Wang Hi, per il Canada arriverà il premier Mark Carney, l’Ue sarà rappresentata dalla presidente della Commissione Ursula von der leyen e la Nato dal suo segretario generale Mark Rutte”.

Non saranno presenti i russi, che in passato hanno disdetto in massa, ha ricordato Ischinger, né i rappresentanti del regime di Teheran, responsabili della repressione di massa, mentre si darà spazio ad alcune voci dell’opposizione iraniana. “Al vertice parteciperanno complessivamente 120 Stati, sono attesi per l’occasione 60 capi di Stato e Governo, 56 ministri degli Esteri, 30 ministri delle Difesa e i vertici di 40 organizzazioni internazionale”, ha concluso.