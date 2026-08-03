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Da Zugo a Svitto, ecco dove si concentrano i contribuenti milionari

Da Zug a Schwyz: è qui che si concentrano i contribuenti milionari
A Wollerau c'è una densità di milionari fuori dalla norrma. Keystone-SDA

In Svizzera vivono 7666 persone che dichiarano al fisco un reddito di almeno un milione di franchi, cioè dodici volte il salario mediano dei lavoratori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La massima densità si trova nei cantoni di Zugo (860 persone, 1,1%) e di Svitto (774, 0,77%), mentre Ticino (280, 0,12%) e Grigioni (132, 0,10%) sono a metà classifica.

A livello comunale spicca Wollerau, nel canton Svitto, con ben il 4,4% di persone (sono 251) ad altissimo reddito, emerge da un’analisi pubblicata oggi dal Blick su dati dettagliati dell’Ufficio federale di statistica risalenti al 2022. In cifre assolute Wollerau è superata solo da tre comuni: Zurigo (482 persone), Zugo (431) e Ginevra (272). Fuori dalla top ten è Lugano (100).

Nell’elenco dei luoghi più gettonati figurano diverse note località turistiche come Saanen con Gstaad (BE), Val de Bagnes con Verbier (VS), St. Moritz (GR), Engelberg (OW) o Crans-Montana (VS). Vi sono però anche comuni assai meno conosciuti come Balgach (SG) o Teufen (AR), che ospitano rispettivamente 10 e 15 forti contribuenti. Anche in questo caso si conferma che aliquote fiscali particolarmente basse attraggono i ricchi, commentano i cronisti del Blick.

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