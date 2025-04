Dagli USA nuove tasse su navi cinesi in porti americani

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti annunciano nuove tasse per le navi di fabbricazione cinese che attraccano negli Stati Uniti, in una mossa che rischia di rivoluzionare le rotte di spedizione globale e far salire la tensione con la Cina.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le tariffe, secondo la proposta elaborata dall’amministrazione Trump, entreranno in vigore fra sei mesi. Le nuove tasse colpiranno anche i proprietari e gli operatori cinesi di navi non prodotte in Cina, ha affermato ieri il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) in un comunicato stampa.

Le tariffe saranno applicate per ogni visita negli Stati Uniti (non per ogni porto statunitense visitato) e per un massimo di cinque volte all’anno per nave. L’USTR ha inoltre introdotto una tariffa specifica per le imbarcazioni costruite all’estero che trasportano veicoli, la cui entrata in vigore è prevista sempre fra 180 giorni. Misure in arrivo anche per chi trasporta gas naturale liquefatto (GNL).

“L’ USTR ha intrapreso un’azione mirata per ripristinare la cantieristica navale americana e rispondere alle azioni, alle politiche e alle pratiche irragionevoli della Cina volte a dominare i settori marittimo, logistico e della cantieristica navale”, si legge nella nota.

Nel 2024, l’allora presidente Joe Biden aveva incaricato l’USTR di indagare sulle “pratiche sleali della Cina nei settori della cantieristica navale, del trasporto marittimo e della logistica”. L’indagine è stata portata avanti dal presidente Donald Trump, che all’inizio di marzo ha anche annunciato la creazione di un Ufficio per la costruzione navale da affiancare alla Casa Bianca.

Dominante alla fine della seconda guerra mondiale, l’industria navale americana ha progressivamente perso terreno e oggi rappresenta solo lo 0,1% della cantieristica navale a livello mondiale, che è dominata ormai dall’Asia. La Cina oggi costruisce quasi la metà delle navi varate, davanti a Corea del Sud e Giappone. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), i tre Paesi asiatici rappresentano oltre il 95% delle navi civili costruite.