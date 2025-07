Dall’autunno la città di Ginevra ha piantato quasi 400 alberi

Keystone-SDA

Lo scorso inverno il Dipartimento Spazi Verdi della Città di Ginevra (SEVE) ha piantato 391 alberi. L'obiettivo è quello di ripiantare tre alberi per ogni albero abbattuto, spiega la città.

(Keystone-ATS) Per quattro anni il SEVE è riuscito a rispettare questo rapporto. Solo nell’ultima stagione non è stato possibile raggiungere pienamente l’obiettivo, non per mancanza di volontà, ma per carenza di aree da rinverdire. Nel 2024 erano stati abbattuti 215 alberi.

In città c’erano già pochi posti dove potevano crescere gli alberi, ma ora si stanno esaurendo. Nonostante questo nuovo contesto, si farà il possibile per trovare appezzamenti disponibili e aumentare la percentuale di vegetazione, precisa un comunicato.

Nella scelta delle specie arboree, il SEVE deve tenere conto anche degli effetti del cambiamento climatico. Un albero deve essere in grado di resistere alle ondate di calore e alla siccità. Questa politica si riflette nell’ampia varietà di alberi piantati lo scorso inverno: 121 specie e varietà.

Inoltre in futuro la cura degli alberi riceverà “un’attenzione ancora maggiore”. I giovani alberi saranno monitorati più a lungo. Normalmente il periodo di attenzione speciale dura i primi tre anni dopo l’impianto; ora questo periodo è stato esteso a cinque anni.