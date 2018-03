TDC Switzerland opererà nella telefonia ricorrendo al marchio Sunrise: un nome che stando ad uno studio commissionato alla società di consulenza sangallese HTP suscita maggiori "emozioni" e ha più forza sul mercato, ha spiegato la portavoce di Sunrise Monika Walser. Il termine diAx è risultato "troppo tecnico", sebbene in realtà sia più conosciuto dagli utenti. TDC Switzerland - controllata da Tele Danmark (78,6 per cento), diAx Holding (16,6 percento), FFS (2,6 percento) e UBS (2,1 percento) - ha studiato anche la possibilità di mantenere i due marchi in parallelo (Sunrise/diAx, una soluzione più vantaggiosa dal profilo economico) ma è stata scartata. Il grande pubblico, primi fra tutti i clienti diAx, prenderà atto del mutamento nel corso dei prossimi mesi. La riorganizzazione avverrà in varie fasi. All'inizio di marzo la corrispondenza sarà tenuta solo con il nome Sunrise. In aprile i distributori saranno informati sulla strategia del nuovo marchio e a partire da maggio tutte le insegne saranno unificate. In agosto il cambiamento dovrebbe concludersi con l'adattamento della presenza su Internet. Monika Walser non ha voluto rivelare l'ammontare degli investimenti necessari per portare termine l'operazione. Entro il 25 febbraio sarà però comunicato il numero di posti di lavoro soppressi a causa della fusione che ha portato alla nascita del secondo operatore telefonico elvetico dopo Swisscom. Attualmente il gruppo TDC da lavoro a 2700 persone: secondo la rivista «Computerworld» sono in pericolo 800 impieghi. swissinfo e agenzie

Dalla fusione tra Sunrise e diAx scaturisce....Sunrise 30 gennaio 2001 - 15:40 Scompare il marchio diAx, rimane quello Sunrise. Questa la decisione resa nota oggi da TDC Switzerland, il gruppo nato dalla fusione tra i due operatori telefonici, un'operazione annunciata il 13 novembre e formalizzata la settimana scorsa. TDC Switzerland opererà nella telefonia ricorrendo al marchio Sunrise: un nome che stando ad uno studio commissionato alla società di consulenza sangallese HTP suscita maggiori "emozioni" e ha più forza sul mercato, ha spiegato la portavoce di Sunrise Monika Walser. Il termine diAx è risultato "troppo tecnico", sebbene in realtà sia più conosciuto dagli utenti. TDC Switzerland - controllata da Tele Danmark (78,6 per cento), diAx Holding (16,6 percento), FFS (2,6 percento) e UBS (2,1 percento) - ha studiato anche la possibilità di mantenere i due marchi in parallelo (Sunrise/diAx, una soluzione più vantaggiosa dal profilo economico) ma è stata scartata. Il grande pubblico, primi fra tutti i clienti diAx, prenderà atto del mutamento nel corso dei prossimi mesi. La riorganizzazione avverrà in varie fasi. All'inizio di marzo la corrispondenza sarà tenuta solo con il nome Sunrise. In aprile i distributori saranno informati sulla strategia del nuovo marchio e a partire da maggio tutte le insegne saranno unificate. In agosto il cambiamento dovrebbe concludersi con l'adattamento della presenza su Internet. Monika Walser non ha voluto rivelare l'ammontare degli investimenti necessari per portare termine l'operazione. Entro il 25 febbraio sarà però comunicato il numero di posti di lavoro soppressi a causa della fusione che ha portato alla nascita del secondo operatore telefonico elvetico dopo Swisscom. Attualmente il gruppo TDC da lavoro a 2700 persone: secondo la rivista «Computerworld» sono in pericolo 800 impieghi. swissinfo e agenzie