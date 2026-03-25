Danimarca, Frederiksen pronta per nuovo ruolo di premier

Keystone-SDA

La socialdemocratica Mette Frederiksen si è dichiarata "pronta ad assumere" nuovamente il ruolo di premier all'indomani delle elezioni parlamentari che hanno visto il blocco di sinistra prevalere ma senza ottenere la maggioranza.

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(Keystone-ATS) “Sono sempre pronta ad assumermi le responsabilità di primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni”, ha detto Mette Frederiksen mentre il suo partito registra i risultati peggiori dal 1903.

“Ci aspettavamo un calo, perché è normale quando ci si presenta per la terza volta”, ha ammesso Frederiksen, che guida il governo dal 2019. “Naturalmente – ha aggiunto – mi dispiace non aver ottenuto più voti”.

Secondo i risultati definitivi, il partito socialdemocratico della premier Mette Frederiksen si conferma il primo partito alle elezioni danesi, ma scende al 21,9% dal 27,5% delle scorse elezioni e il fronte progressista, nel suo complesso, non riesce a conquistare la maggioranza assoluta.

Complessivamente il blocco di sinistra ottiene 84 seggi sui 179 totali, al di sotto dei 90 necessari per la maggioranza assoluta. Destra ed estrema destra si fermano invece a 77 seggi. Uno scenario che consegna ai Moderati il ruolo di ago della bilancia, con il 7,7% di voti e 14 seggi.