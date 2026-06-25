Danzica, si apre Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina

Keystone-SDA

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Si apre oggi a Danzica, in Polonia, la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che fa seguito a quella tenutasi a Lugano nel 2022.

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(Keystone-ATS) A rappresentare la Svizzera ci sarà il delegato del Consiglio federale, Jacques Gerber. Sarà invece assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La due giorni di colloqui verterà principalmente sulla ripresa economica del Paese, sul sostegno al settore energetico e alle infrastrutture essenziali per la protezione della popolazione civile, così come sul rafforzamento delle capacità in materia di sicurezza. Anche le riforme e la lotta alla corruzione saranno abbordate.

Nella città sul Baltico, Gerber parteciperà a diverse tavole rotonde e interverrà in particolare sulle misure di ricostruzione a livello locale e regionale, ha riferito il suo portavoce a Keystone-ATS.

La Polonia e l’Ucraina sono i due Paesi ospitanti della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina 2026, divenuta ormai un importante appuntamento internazionale per mobilitare i donatori. La prima si era tenuta nel 2022 a Lugano poco dopo l’invasione russa. La prima conferenza sulla riforma dell’Ucraina si era invece svolta nel 2017 a Londra.

Lotta alla corruzione

In collaborazione con il Basel Institute for Governance e Transparency International, la Svizzera organizza a Danzica un evento dedicato alla lotta alla corruzione. In tale occasione verrà firmata una dichiarazione d’intenti volta ad estendere un progetto svizzero già esistente in materia di lotta alla corruzione. La conferenza sarà inoltre l’occasione per discutere del coinvolgimento del settore privato svizzero nella ricostruzione.

A margine dell’evento si terrà inoltre, per la prima volta, una riunione ad alto livello della coalizione internazionale per la scienza, la ricerca e l’innovazione in Ucraina. Attraverso una dichiarazione congiunta, gli Stati partecipanti intendono ribadire il loro sostegno alla ricostruzione del sistema ucraino di ricerca e innovazione.

Tensioni

Zelensky non parteciperà all’evento, ha comunicato ieri la presidenza ucraina. Sono infatti forti le tensioni tra Kiev e Varsavia sulla memoria della Seconda guerra mondiale. “Sarò io a guidare la delegazione ucraina”, ha dichiarato la prima ministra Yulia Svyrydenko.

Lugano

L’impulso per un ampio consenso sul processo politico di ricostruzione in Ucraina era stato dato nel luglio 2022 a Lugano: in occasione della Lugano Recovery Conference, copresieduta dall’allora presidente della Confederazione Ignazio Cassis e dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal, i rappresentanti di 59 Stati e organizzazioni internazionali avevano discusso le linee guida che sono state poi formulate nella Dichiarazione di Lugano e nei Principi di Lugano.

Dal 24 febbraio 2022 la Russia sta conducendo una guerra di aggressione contro l’Ucraina. I combattimenti hanno provocato la morte di migliaia di civili. Centinaia di migliaia i soldati caduti sui due fronti.