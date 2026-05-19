Dario Argento, nel cinema italiano caos totale, troppi incompetenti

Keystone-SDA

"Per quanto riguarda il cinema italiano, stiamo attraversando forse il momento più difficile della sua storia. C'è una crisi di creazione, di intuizione, di idee, ma anche di finanziamenti. Siamo nel caos totale."

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(Keystone-ATS) Lo ha detto, al Padiglione italiano a Cannes, Dario Argento, in occasione della presentazione del restauro di ” Metti, una sera a cena” (1969), a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ci sono “persone che vengono cacciate, altre che vengono assunte senza alcuna competenza. Gente che prima lavorava altrove e improvvisamente diventa esperta di cinema o addirittura ministro della Cultura”, ha proseguito Argento.