David Attenborough compie 100 anni, omaggi dai reali

Keystone-SDA

Londra ha celebrato uno dei suoi personaggi più amati: Sir David Attenborough ha compiuto 100 anni e il traguardo è stato festeggiato ieri sera alla Royal Albert Hall con omaggi da parte della famiglia reale britannica e di numerose celebrità internazionali.

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(Keystone-ATS) Il principe William ha definito Attenborough “una figura che ha trasformato il modo in cui vediamo il nostro unico pianeta, la Terra”, sottolineando l’impatto che il celebre divulgatore scientifico e naturalista britannico ha avuto sulle nuove generazioni, compresi i suoi figli. “

Uno dei momenti più applauditi della serata è stato il messaggio inviato da re Carlo III, registrato al castello di Balmoral. Nel video, il sovrano scrive una lettera indirizzata all’amico di lunga data, ricordando il loro primo incontro nel 1958 sul set del programma “Zoo Quest”, quando Carlo aveva appena nove anni.

Nel messaggio, il re ha ringraziato Attenborough per aver mostrato “la bellezza e le meraviglie della natura” al mondo intero e per aver condiviso il suo impegno nella difesa dell’ambiente e delle future generazioni.