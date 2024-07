Decine di manifestanti alla Casa Bianca, “Grazie Joe”

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “Grazie Joe”. Decine di manifestanti si stanno radunando fuori dalla Casa Bianca per ringraziare Joe Biden per i suoi anni al servizio del Paese.

Il board editoriale del New York Times afferma da parte sua che “Biden ha fatto una scelta coraggiosa. I democratici ora devono cogliere l’occasione”.

Decidendo di lasciare alla fine del mandato Biden aumenta “notevolmente le chance del suo partito di proteggere il Paese dal pericolo di un ritorno di Donald Trump alla presidenza”, scrive l’influente quotidiano.

Biden “ha fatto una cosa che Trump non farà mai: ha messo l’interesse del Paese sopra il suo orgoglio e la sua ambizione”, aggiunge il New York Times. “Biden ha fatto la sua parte, ma il progetto democratico non è mai completo. Il lavoro passa ora alla nuova generazione di leader politici e agli americani”, ha messo in evidenza il New York Times.