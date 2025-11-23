The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Delegazione Kiev incontra europei a Ginevra prima di Rubio/Witkoff

Keystone-SDA

La delegazione ucraina presente a Ginevra per discutere il piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia ha tenuto una riunione preparatoria con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il negoziatore capo di Kiev, Andriy Yermak. In seguito Kiev incontrerà la delegazione degli Stati Uniti con Marco Rubio e Steve Witkoff.

“Ho tenuto il primo incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader di Regno Unito, Francia e Germania. (…) Siamo in uno spirito molto costruttivo (…) Il prossimo incontro si terrà con la delegazione americana”, ha dichiarato su Telegram e sui social Yermak.

È prevista una serie di incontri in diversi formati, ha aggiunto Yermak. Gli europei – che comprendevano anche i consiglieri della Commissione e del Consiglio Ue, della Nato e dell’Italia – non parteciperanno alle discussioni tra gli Stati Uniti e la sua delegazione. “Continuiamo a lavorare insieme per raggiungere una pace giusta e duratura per l’Ucraina”, ha ribadito Yermak, che è presente a Ginevra assieme al ministro della Difesa Denis Shmyhal.

Secondo una fonte americana, il dispositivo ha subito un ritardo. Possibile, spiegano diverse altre fonti, che l’incontro a tre non si svolga prima del pomeriggio. Gli ucraini hanno incontrato dapprima i consiglieri per la sicurezza nazionale britannico Jonathan Powell, francese Emmanuel Bonne e tedesco Günter Sautter. In seguito, si riuniranno con il segretario di Stato Usa Marco Rubio e l’inviato del presidente Donald Trump Steve Witkoff.

Dal canto suo, il portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Nicolas Bideau ha dichiarato a Keystone-ATS che la Svizzera è stata contattata da entrambe le parti per facilitare i colloqui. A suo avviso, questo approccio dimostra l’importanza della Ginevra internazionale come piattaforma di negoziazione.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR