The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Democratici in vantaggio alle midterm, c’è voglia di cambiamento

Keystone-SDA

Gli americani puntano a un cambio radicale del Congresso alle elezioni di metà mandato e vedono nel partito democratco la loro speranza. È quanto emerge da un sondaggio di Cnn a meno di 100 giorni dalle midterm.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I democratici hanno un vantaggio di otto punti sui repubblicani sulle intenzioni di voto e il 38% degli americani ritengono che se i liberal assumessero il controllo del Congresso la situazione del paese migliorerebbe a fronte di un 33% che ritiene peggiorerebbe.

La maggioranza degli americani è convinta che il Congresso trarrebbe beneficio se la maggior parte dei suoi membri venisse sostituita in novembre.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR