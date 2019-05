Foundations for league of ‘Democracy Cities’ laid in Rome

L'esperto ha aggiunto che la democrazia è avanzata non solo in Svizzera. Nell'ultimo decennio anche altri Paesi hanno sviluppato idee innovative di cui la Svizzera può beneficiare.

Bruno Kaufmann, co-presidente e co-fondatore del Global Forum, ricorda che la prima edizione di questo forum internazionale ha avuto luogo nella città svizzera di Aarau, nel 2008. Tornerà in Svizzera dopo un viaggiato in quasi tutti i continenti: Asia, America del Nord e del Sud, Africa ed Europa.

Oltre a discutere del funzionamento della democrazia diretta in Svizzera a livello nazionale, regionale e locale, il forum si occuperà anche di questioni come il federalismo, gli strumenti di democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini.

How direct democracy has grown over the decades

Proudly announcing, the 2020 GLOBAL FORUM ON MODERN DEMOCRACY to take place in....BERN/SWITZERLAND (Sep 23-26) #deardemocracy The News: https://t.co/9NdXL8TPs1 Background: https://t.co/ukHogmfjVU the Team: @avongraffenried #AdrianSchmid @democracy_intl @joemmathews @Bern_Stadt pic.twitter.com/4wVN8kCOQR

"La conferenza e i suoi obiettivi si inseriscono perfettamente nella capitale svizzera, con la sua tradizione di democrazia diretta e i suoi continui sforzi per ampliare la partecipazione popolare", ha osservato. D'altra parte, "l'evento sarà l'occasione per Berna di porsi in prima linea negli sforzi internazionali per promuovere la democrazia diretta".

Nonostante che, con i suoi circa 135mila abitanti, sia di modeste dimensioni, rispetto ad altre città che hanno ospitato precedenti edizioni del Global Forum (come Roma, Seul o San Francisco), in qualità di centro della democrazia diretta svizzera, Berna è ben piazzata per accogliere tali discussioni, ha sottolineato il sindaco Alec von Graffenried.

Global Forum on Modern Direct Democracy: Vom 23. bis 26. September 2020 findet das viertägige internationale Forum zur direkten Demokratie in Bern statt. https://t.co/JBmuHYRp0a

A Berna, capitale della Svizzera, nel 2020, per quattro giorni, si riuniranno esperti, politici e attivisti provenienti da tutto il mondo, per partecipare ai lavori del Global Forum on Modern Direct Democracy.

Global democracy forum to be held in Swiss capital in 2020

