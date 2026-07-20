Fiducia ai massimi livelli, perché gli altri Paesi non guardano alla Svizzera?

Il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin scatta una foto con alcuni bambini durante il viaggio del Consiglio federale nel giugno 2026. Keystone / Anthony Anex

Secondo un sondaggio condotto in 38 Paesi, la fiducia della popolazione nelle istituzioni pubbliche si sta stabilizzando a livello internazionale. Tuttavia, molte persone continuano a sentirsi inascoltate dal proprio Governo. Fa eccezione la Svizzera, dove regna una grande fiducia anche nelle soluzioni politiche. Un’analisi di Benjamin von Wyl.

Condividi

10 minuti

Benjamin von Wyl Come giornalista mi occupo degli sviluppi della democrazia in cui la prospettiva svizzera diventa rilevante. Sono svizzero e da tempo sono affascinato dal modo in cui le discussioni pubbliche plasmano la società. Altre lingue: 2 English en High Swiss trust in government sparks little interest abroad Di più High Swiss trust in government sparks little interest abroad

Deutsch de Höchstes Vertrauen: Warum schauen nicht mehr Länder auf die Schweiz? originale Di più Höchstes Vertrauen: Warum schauen nicht mehr Länder auf die Schweiz?

La Svizzera fa segnare risultati eccellenti in termini di fiducia nelle istituzioni pubbliche, ma durante la presentazione online dello studio condotto in 38 PaesiCollegamento esterno non se ne è quasi parlato. Del resto, non era presente nemmeno alcun rappresentante del Governo svizzero.

Era presente invece il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che ha sottolineato che in Spagna la percentuale di persone che nutrono fiducia alta o moderata nel Governo è aumentata, oltrepassando il 40%. Spicca il dato del Messico, in cui ben il 53% della popolazione ha fiducia nell’esecutivo: una percentuale nettamente superiore alla media internazionale e lodata nel suo discorso dalla ministra messicana per la lotta alla corruzione, Raquel Buenrostro Sánchez.

Visibilmente soddisfatto anche il rappresentante del Governo australiano, Patrick Gorman, che vede il 51% registrato in Australia come una conferma della bontà del divieto dei social media per gli adolescenti: una misura voluta dai genitori australiani, che hanno trovato un Governo disposto ad ascoltarli e pronto a confrontarsi con le grandi aziende tecnologiche.

Due svizzeri e svizzere su tre si sentono ascoltati

Tuttavia, anche in Australia – come emerge a pagina 133 dello studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – meno della metà delle persone ha la sensazione che il sistema politico consenta a “gente come loro” di avere voce in capitolo su ciò che fanno i governanti.

Del resto, quest’impressione è condivisa solo da circa un terzo delle persone a livello globale. Il risultato evidenzia ‘‘le crescenti e insoddisfatte aspettative della cittadinanza riguardo al diritto di partecipare alle decisioni al di fuori delle elezioni’’ si legge nello studio.

L’unica eccezione è la Svizzera, dove il 65% ritiene che il sistema dia voce alle persone comuni.

Contenuto esterno

Il Paese è anche da solo al comando della classifica internazionale riguardo alla fiducia nelle istituzioni pubbliche: il 62% della popolazione, una percentuale rimasta stabile dall’ultimo sondaggio, nutre una fiducia alta o moderata nel Governo svizzero.

Più fiducia nella polizia, nei media e nei partiti

Questo dato non sorprende più di tanto: in Svizzera la fiducia sociale è tradizionalmente elevata, come dimostra, per esempio, lo studio annuale ‘‘Sicurezza’’Collegamento esterno del Politecnico federale di Zurigo (ETH). Tuttavia, le svizzere e gli svizzeri non si sono mai rivelati così positivi in precedenza, come emerge dal confronto con l’ultimo studio dell’OCSE. Che si tratti di polizia, giustizia, media o degli esecutivi cantonali: nel 2025 la popolazione svizzera riponeva in queste istituzioni più fiducia che nel 2023.

L’andamento della fiducia a livello internazionale Lo studio dell’OCSE si conclude con una valutazione positiva: il livello di fiducia è in media «robusto». L’andamento calante registrato negli anni precedenti è stato arrestato e in alcuni Paesi la tendenza si è persino invertita. Nei paesi dell’OCSE, nel 2025 in media quattro persone su dieci si fidavano del proprio Governo. Tuttavia, erano leggermente meno rispetto al 43% rappresentato da coloro che nutrivano scarsa o nessuna fiducia. Risultati tendenzialmente positivi sono stati registrati in Islanda (59%), Norvegia (57%) e Lussemburgo (55%). I fanalini di coda erano la Bulgaria (16%), il Perù (20%) e la Francia (22%).

Chi segue da vicino le accese discussioni e le reciproche accuse nelle campagne sulle votazioni popolari in Svizzera stenta a crederci, soprattutto vedendo il risultato in crescita di organizzazioni che in genere tendono a suscitare diffidenza: quasi la metà del campione svizzero interpellato, infatti, si è dichiarato fiducioso nei partiti politici.

Questo 49% rappresenta un valore eccezionale nel confronto con l’estero: nei Paesi confinanti come la Francia (15%), l’Italia (22%) e la Germania (25%) solo un’esile minoranza nutre fiducia nei propri partiti.

Contenuto esterno

Fiducia nella riduzione delle emissioni di CO₂ e nella regolamentazione dell’IA

La fiducia delle svizzere e degli svizzeri si estende però oltre le istituzioni.

Anche di fronte alle grandi sfide del nostro tempo prevale l’ottimismo: più della metà della popolazione ritiene che la Svizzera sia in grado di ridurre le emissioni di CO₂. Solo in Brasile e in Finlandia questa fiducia è condivisa dalla maggioranza delle persone interpellate: nel confronto internazionale si arriva al 38%. La maggior parte delle svizzere e degli svizzeri ritiene inoltre che si riuscirà a trovare un equilibrio tra gli interessi delle generazioni attuali e future, a cambiare leggi impopolari e a disciplinare ‘‘adeguatamente’’ le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.

Secondo lo studio dell’OCSE, più del 50% della popolazione svizzera ritiene che i propri rappresentanti eletti reagirebbero in modo ‘‘significativo’’ se li si contattasse – in tutti gli altri Paesi meno della metà delle persone intervistate la pensa così.

Su cosa si fonda la fiducia

Gli svizzeri sono semplicemente ingenui o la loro fiducia è giustificata? Dare fiducia significa sostanzialmente cedere il controllo. In Svizzera però lo si cede in modo meno assoluto che in altri Paesi: se le persone sono insoddisfatte, non devono aspettare anni fino alle elezioni successive per esprimere il proprio malcontento.

È evidente che l’ottimismo democratico delle svizzere e degli svizzeri è legato anche alla democrazia diretta. Per esempio, possono essere quasi certi che leggi impopolari non otterranno la maggioranza in una votazione popolare. Poiché tutti i grandi partiti sono rappresentati nel governo di concordanza svizzero, le persone sanno inoltre che molto probabilmente all’interno del Consiglio federale è presente qualcuno che condivide i propri valori.

Altri sviluppi Democrazia svizzera Perché il popolo svizzero si fida dello Stato Nel confronto internazionale, la Svizzera sembra godere di grande stabilità. Una ragione importante è la fiducia nelle istituzioni. Di più Perché il popolo svizzero si fida dello Stato

Un divario nella società svizzera

In Svizzera, quindi, la maggioranza si sente ascoltata, ma questo non vale per tutta la popolazione. Infatti, vi è un aspetto in cui la Svizzera rappresenta un’eccezione negativa: mentre circa l’80% delle persone con un livello di istruzione elevato – universitario, di scuola universitaria professionale o di scuola specializzata superiore – ha fiducia nel Governo, questa percentuale scende al 45% tra chi ha seguito un apprendistato o è senza formazione.

Questo divario rappresenta una sfida per la società svizzera. Dopotutto, proprio un Paese che si fonda sul volontariato e sulla partecipazione ed è orgoglioso della qualità della sua formazione professionale non può permettersi che chi non ha studiato si senta escluso. Inoltre, in Svizzera chi ha ‘‘grandi preoccupazioni finanziarie’’ nutre una fiducia inferiore rispetto a chi non ha problemi di soldi, e le donne ne hanno meno degli uomini. In questo caso, però, le differenze sono meno marcate rispetto a quelle relative al livello di istruzione.

Cauto ottimismo dell’OCSE

La fiducia è essenziale per la democrazia. Negli ultimi anni molte democrazie hanno vissuto scossoni populisti e un indebolimento dei diritti democratici. A livello mondiale, molti politologi ritengono che questo indebolimento sia dovuto a una crisi di fiducia: chi non ha fiducia tende ad accettare più facilmente che la partecipazione e i diritti vengano limitati, forse perché tali diritti sono considerati in ogni caso promesse vuote.

L’OCSE ha comunque dimostrato un cauto ottimismo in occasione della presentazione del proprio studio. È vero che, nei Paesi esaminati, solo il 40% delle persone ha una fiducia elevata o moderata nel Governo, ma il dato si è stabilizzato dopo un precedente calo.

Contenuto esterno

La percentuale può essere considerata bassa. Ma lo studio dell’OCSE si è limitato a distinguere tra chi ha fiducia e chi non ce l’ha.

In verità, l’assenza di fiducia non equivale alla diffidenza. Non tutti coloro che hanno “poca o nessuna fiducia” credono a teorie del complotto o sono in stato di indignazione permanente. Ci si può persino chiedere se non vi siano aspetti positivi in un atteggiamento critico nei confronti del proprio Governo, purché le cittadine e i cittadini si sentano parte integrante del sistema democratico.

Più preoccupante dei bassi livelli di fiducia, quindi, è il fatto che, al di fuori della Svizzera, in nessun altro Paese la maggioranza abbia la sensazione che le “persone come loro” siano ascoltate dalla politica.

Lo studio non dovrebbe limitarsi a informare, ma diventare uno ‘‘strumento importante per i governi’’ ha affermato Elsa Pilichowski dell’OCSE durante la presentazione. Pertanto, è davvero sorprendente che non si guardi maggiormente al Paese con i livelli di fiducia più elevati.

Le autorità governative del resto del mondo dovrebbero quindi andare in Svizzera per un viaggio di studio? Probabilmente solo se sono disposti ad adottare la concordanza e il federalismo in combinazione con la democrazia diretta.

Ma questa disponibilità sembra mancare. Quindi, forse è proprio questo il motivo per cui la comunità internazionale non si interessa particolarmente alla Svizzera e al suo eccezionale livello di fiducia.

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Benjamin von Wyl Vi preoccupa l’impatto dei social media sulla democrazia? Al posto delle speranze di un tempo, oggi si notano segnali piuttosto preoccupanti. Partecipa alla discussione 29 Mi piace Visualizza la discussione

Articolo a cura di Reto Gysi von Wartburg e Giannis Mavris

Traduzione dal tedesco di Paolo Valenti

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative