La Svizzera passa alla tassazione individuale

Il cuore della riforma è il passaggio dall'imposizione congiunta all'imposizione individuale per tutti, indipendentemente dallo stato civile. Manuel Geisser / Keystone

Con una decisione storica, il popolo svizzero - secondo le prime proiezioni - dovrebbe approvare la Legge federale sull'imposizione individuale Collegamento esterno , segnando una svolta radicale nel sistema fiscale del Paese. La riforma, che mira a eliminare la cosiddetta "penalizzazione del matrimonio", introduce un modello di tassazione basato sull'individuo, indipendente dallo stato civile.

L’esito del voto (56% di “sì”), non ancora definitivo, apre la strada a un cambiamento atteso da decenni, ponendo fine a un sistema che, a seconda della ripartizione dei redditi, poteva svantaggiare le coppie sposate rispetto a quelle che non lo sono. D’ora in poi, ogni persona sarà tassata individualmente, un principio che si applicherà a tutti i livelli statali: Confederazione, Cantoni e Comuni.

Partita con un ampio consenso, secondo l’ultimo sondaggio di due settimane fa, la proposta era sostenuta dal 52% dell’elettorato. La campagna ha evidenziato i timori per i possibili svantaggi per le famiglie monoreddito, erodendo il supporto trasversale iniziale e portando l’elettorato di Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) e Centro a opporsi. Sebbene l’argomento della parità di trattamento fiscale tra coppie sposate e non continui a riscuotere consensi, l’esito del voto era considerato incerto e sarebbe dipeso dalla capacità di mobilitazione dei rispettivi schieramenti.

L’iniziativa popolare e il controprogetto, un percorso a ostacoli

Il percorso che ha portato alla votazione odierna è complesso e illustra un meccanismo chiave della democrazia diretta svizzera. Tutto ha inizio con l’iniziativa popolare “Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte equeCollegamento esterno)”, lanciata dalle donne del Partito liberale radicale (PLR, destra) e depositata nel settembre 2022.

Di fronte a questa iniziativa, il Parlamento ha elaborato una propria proposta, la “Legge federale sull’imposizione individuale”. Questa legge funge da controprogetto indirettoCollegamento esterno: non è una modifica della Costituzione, ma una legge ordinaria che riprende l’obiettivo principale dell’iniziativa (l’imposizione individuale) ma con modalità e dettagli differenti. “Non è necessario avere una disposizione costituzionale, basta una revisione di legge”, ha sostenuto la consigliera federale Karin Keller-Sutter durante il dibattito in Parlamento. Il controprogetto indiretto permette al Parlamento di offrire un’alternativa all’iniziativa popolare, considerata più equilibrata o praticabile e soprattutto senza toccare la Costituzione.

Il comitato d’iniziativa ha quindi accettato di ritirare la propria proposta, ma a una condizione: che il controprogetto entrasse effettivamente in vigore. Se il controprogetto (la legge in votazione oggi) fosse stato respinto, l’iniziativa popolare sarebbe tornata in gioco e sottoposta a una futura votazione.

Contro la legge sono stati lanciati due referendum: uno da un’alleanza di partiti conservatori e associazioni familiari, che ha raccolto oltre 65’000 firme, e uno da 10 Cantoni. Si tratta solo della seconda volta nella storia svizzera che questo strumento di democrazia diretta viene utilizzato con successo.

Cosa cambia con la nuova legge

Il cuore della riforma è il passaggio dall’imposizione congiunta all’imposizione individuale per tutti, indipendentemente dallo stato civile. Ogni persona compilerebbe la propria dichiarazione dei redditi. Le misure principali includono:

Attribuzione individuale dei redditi e dei patrimoni secondo i rapporti di diritto civile.

Aumento della deduzione per i figli per l’imposta federale diretta, che passerebbe da 6’800 a 12’000 franchi per figlio, per attenuare l’impatto sulle famiglie.

Adeguamento della tariffa fiscale, con una riduzione delle aliquote per i redditi bassi e medi e un leggero aumento per quelli più alti, per rendere la riforma più omogenea tra le classi di reddito.

Il sistema attuale

Attualmente, in Svizzera, le coppie sposate sono soggette a un regime di tassazione congiunta. I loro redditi e patrimoni vengono sommati, e l’imposta viene calcolata su questo totale. Questo sistema, a seconda della ripartizione dei redditi tra i coniugi, può portare a un onere fiscale maggiore o minore rispetto a quello di una coppia non sposata, che viene invece tassata individualmente. Questa disparità di trattamento, nota come “penalizzazione del matrimonio”, è da anni al centro di un acceso dibattito politico.

Le ragioni del “sì” e del “no”

Le argomentazioni a favore e contro la riforma riflettono due visioni opposte della società e della famiglia. I sostenitori della legge, principalmente le forze di sinistra e liberali, la considerano una riforma cruciale per l’uguaglianza e la modernizzazione del sistema fiscale. L’argomento principale è l’eliminazione della “penalizzazione del matrimonio”, garantendo che tutte le coppie, sposate o meno, siano trattate allo stesso modo dal fisco. Inoltre, l’imposizione individuale incentiverebbe il secondo coniuge, solitamente la donna, ad aumentare il proprio tasso di occupazione, con benefici per la sua carriera, la sua previdenza professionale e per l’economia in generale, contribuendo a contrastare la carenza di manodopera qualificata. Si stima che la riforma potrebbe creare tra i 10’000 e i 44’000 nuovi posti di lavoro a tempo pieno.

Sul fronte opposto, i partiti conservatori e le associazioni familiari vedono nella riforma un attacco al modello di famiglia tradizionale. Essi sostengono che la legge penalizzerebbe le coppie monoreddito, dove uno dei due coniugi si dedica al lavoro di cura non retribuito, un’attività che, a loro avviso, meriterebbe di essere valorizzata e non penalizzata fiscalmente. Un altro argomento centrale di chi si oppone è l’aumento della burocrazia: si stima che la riforma comporterebbe un aumento di circa 1,7 milioni di dichiarazioni dei redditi, con un conseguente aggravio di costi e lavoro per le amministrazioni fiscali.

L’impatto finanziario e sui contribuenti

Le conseguenze finanziarie della riforma sono uno dei punti più dibattuti. Secondo le stime dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, la legge comporterebbe minori entrate per circa 630 milioni di franchi all’anno per l’imposta federale diretta, di cui 500 a carico della Confederazione e 130 a carico dei Cantoni. Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni dipenderanno da come questi adatteranno la loro legislazione fiscale.

Per i contribuenti, l’impatto dipenderà dalla ripartizione del reddito all’interno della coppia: le coppie con redditi simili pagherebbero meno imposte. Le coppie monoreddito o con redditi molto diversi pagherebbero più imposte. L’aumento della deduzione per i figli da 6’800 a 12’000 franchi per l’imposta federale diretta mira ad attenuare questo effetto. La maggior parte delle persone non sposate pagherebbe meno imposte, grazie all’adeguamento della tariffa fiscale, che prevede una riduzione delle aliquote per i redditi bassi e medi.

