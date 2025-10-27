Qual è il ruolo del denaro nella politica svizzera?

I membri del Consiglio nazionale votano durante l’ultimo giorno della sessione autunnale delle Camere federali, il 26 settembre 2025. Keystone / Alessandro Della Valle

Un confronto basato sui dati mostra per la prima volta che, con le nuove regole sulla trasparenza delle donazioni ai partiti, la Svizzera si colloca nella media europea. Tuttavia, l’autorità di controllo stessa ammette che queste regole non permettono una visione d’insieme delle entrate dei partiti svizzeri.

Dal 2023, la Svizzera ha introdotto norme sulla trasparenza. Prima di allora, non si sapeva chi finanziava la politica nel Paese. Oggi, per due terzi delle donazioni alle campagne referendarie e per metà di quelle ai partiti, i nomi sono noti.

Come si posiziona la Svizzera nel contesto europeo? Grazie ai dati del portale olandese Follow the MoneyCollegamento esterno, è possibile fare un confronto. Nel 2024, FTM ha condotto un’indagineCollegamento esterno in tutta l’UE per capire come si finanziano i partiti e da dove provengono le donazioni.

La Svizzera nella media degli Stati UE

In termini di trasparenza nel finanziamento dei partiti, la Svizzera si colloca al 13° posto su 23 Paesi UE per le votazioni e le elezioni, e all’11° posto per le donazioni ai partiti nazionali. I dati europei provengono da rapporti annuali dei partiti e registri nazionaliCollegamento esterno.

Le regole di divulgazione variano da Paese a Paese.

“La Svizzera si trova in una posizione solida nella fascia centrale”, afferma Toine Paulissen, politologo dell’Università di Lovanio (Belgio) ed esperto nel finanziamento delle campagne referendarie in Europa. Secondo Paulissen, le votazioni popolari sono particolarmente interessanti da analizzare, poiché permettono ai partiti di trarre vantaggi minori rispetto alle elezioni.

“Le spese elevate nelle campagne referendarie rivelano le priorità”, spiega Paulissen. “Le promesse elettorali non costano nulla, le campagne referendarie sì.”

Tuttavia, Paulissen critica l’elevata soglia per la divulgazione dei dati, che indebolisce le regole svizzere sulla trasparenza. I donatori che versano meno di 15’000 franchi restano anonimi, e le campagne con un budget inferiore a 50’000 franchi non sono soggette all’obbligo di divulgazione. Di conseguenza, una buona parte del finanziamento rimane nell’ombra e i veri rapporti di forza sono sconosciuti.

Secondo uno studioCollegamento esterno dell’UE, la soglia media per la divulgazione delle donazioni è di 2’400 euro (2’240 franchi), sei volte più bassa rispetto alla Svizzera. Anche il GRECO, l’organismo anticorruzione del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto ha chiesto alla Svizzera di abbassare la soglia dei 15’000 franchi.

Un esempio positivo di trasparenza è la Cechia: tutte le spese delle campagne devono essere effettuate da un conto bancario dedicato, consultabile pubblicamenteCollegamento esterno.

La trasparenza ha anche un altro scopo, spiega Paulissen: “Serve a rafforzare la fiducia nel sistema politico”. Secondo un sondaggioCollegamento esterno dell’istituto gfs.bern commissionato dalla Società svizzera di radiotelevisione SSR, anche molti svizzeri e svizzere la pensano così: l’80% ritiene che l’influenza dei gruppi d’interesse sulla politica sia eccessiva e che il denaro eserciti un’influenza sproporzionata.

Trasparenza nel finanziamento della politica svizzera La Svizzera è stato l’ultimo Paese del Consiglio d’Europa ad adottare, nell’autunno del 2023, norme sulla trasparenza nel finanziamento della politicaCollegamento esterno. Le regole si applicano alle campagne per le elezioni e i referendum nazionali, nonché ai partiti rappresentati nel Parlamento federale. Le campagne che superano i 50’000 franchi di spesa devono dichiarare l’ammontare totale delle entrate e tutte le donazioni superiori a 15’000 franchi. Anche i partiti rappresentati in Parlamento sono tenuti a pubblicare annualmente le proprie entrate e i nomi dei grandi donatori. Tutti i dati vengono trasmessi al Controllo federale delle finanze, che li rende accessibili al pubblicoCollegamento esterno. Attualmente, l’Ufficio federale di giustizia sta valutando l’efficacia di queste disposizioni.

Chi sono i grandi donatori nella politica svizzera?

In Svizzera, chiunque può donare quanto vuole. La legge vieta solo due cose: le donazioni anonime e quelle provenienti dall’estero. Questo è in linea con la prassi dell’UE, dove le donazioni anonime e dall’estero sono vietate in tre quarti dei Paesi.

Solo in Belgio, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Germania (fino a 1’000 euro, circa 934 franchi) sono consentite donazioni dall’estero.

Nel 2024, solo il 10% delle donazioni ai partiti e il 2% delle donazioni alle campagne elettorali e referendarie provenivano da privati. Il resto da aziende, associazioni professionali, sindacati, ONG. La politica svizzera si basa sul denaro di organizzazioni con interessi economici o perlomeno ideologici. Recentemente ha suscitato polemiche la donazione di Swisscom, azienda di telecomunicazioni a maggioranza statale, in occasione della campagna sulla Legge sull’identità elettronica.

Il sindacato delle imprese di costruzione Infra Suisse ha donato circa 140’000 franchi a una campagna per più autostrade, mentre il fornitore pubblico di energia Axpo – società per azioni di proprietà dei cantoni – ha sostenuto una campagna per le energie rinnovabili con 250’000 franchi.

Nel 2024 sono stati resi noti contributi per un totale di 31 milioni di franchi destinati alle campagne politiche. La metà di questi fondi è stata versata da associazioni economiche, ma anche ONG ambientaliste, associazioni di proprietari immobiliari, ordini professionali medici e sindacati hanno partecipato con donazioni significative.

Nell’UE, invece, le donazioni politiche provengono principalmente da privati. In Svizzera, sono le organizzazioni a finanziare maggiormente la politica. Una differenza significativa, anche se la raccolta e la classificazione dei dati variano da Paese a Paese.

Secondo Fernando Casal Bértoa, politologo dell’Università di Nottingham, il predominio delle organizzazioni riflette la debolezza delle regole svizzere. Non esistono limiti alle donazioni e questo è problematico soprattutto per le persone giuridiche, in particolare le aziende. “Le imprese, per definizione, non hanno un interesse pubblico”, spiega. Quelle che ricevono appalti pubblici si trovano in conflitto d’interessi.

Per rafforzare la fiducia nella politica, bisognerebbe porre limiti all’influenza del denaro e prevenire una “corsa agli armamenti finanziaria”, sostiene Casal Bértoa: “Autorizzare spese illimitate significa generare entrate illimitate. La questione è capire da dove provengono”.

Il Consiglio d’Europa raccomanda, contrariamente a quanto avviene in Svizzera, di vietare del tutto le donazioni da parte delle imprese. Secondo uno studio dell’UE del 2021Collegamento esterno, solo in cinque Paesi dell’UE sono consentite donazioni da parte di aziende controllate dallo Stato. La donazione di Axpo sarebbe quindi illegale in molti Paesi. La metà degli Stati UE vieta le donazioni da parte di aziende che ricevono con grandi appalti pubblici, come le case automobilistiche. In 13 Stati UE, le donazioni da parte di persone giuridiche sono vietate in generale.

I partiti svizzeri hanno bisogno di donazioni

Per Wouter Wolfs, l’assenza di limiti alle donazioni in Svizzera è problematica anche per un altro motivo.

“Alla fine devono contare gli argomenti, non i budget pubblicitari”, afferma. Non deve emergere l’impressione che l’influenza politica sia acquistabile. Questo è particolarmente problematico in Svizzera, perché non esiste un sistema di finanziamento pubblico dei partiti.

I partiti svizzeri sono associazioni private senza sostegno statale. Solo i gruppi parlamentari ricevono fondi per i loro uffici: nel 2024, 7,4 milioni di franchi. Sommando questi fondi alle entrate pubblicate dai partiti, il finanziamento statale rappresenta circa il 25% del totale, ben al di sotto della media UE.

Wolfs propone un cambiamento: la trasparenza genera fiducia solo se tutti competono con mezzi simili. Un finanziamento pubblico ben calibrato è quindi essenziale. “I partiti non devono diventare né marionette dello Stato né strumenti dei grandi donatori”. Serve un equilibrio tra finanziamento pubblico e donazioni private.

Secondo i dati, solo a Malta il finanziamento pubblico dei partiti è inferiore rispetto alla Svizzera. In media, nell’UE più della metà dei bilanci dei partiti proviene da fondi pubblici. In Irlanda, i partiti vivono quasi esclusivamente di denaro pubblico.

L’autorità di controllo non si fida dei dati

A fine agosto 2025, il Controllo federale delle finanze ha pubblicato per la seconda volta i dati sulle entrate dei partiti nazionali: nel 2024, hanno incassato 22,4 milioni di franchi. Tuttavia, l’autorità ha dichiarato che i dati “non permettono una visione d’insieme del finanziamento politico”. Un bilancio deludente per le regole svizzere sulla trasparenza, se l’organo di controllo stesso afferma che i dati non consentono di raffigurare un quadro completo.

Con la collaborazione di Jennifer Steiner e Luca Obertüfer

Articolo a cura di Benjamin von Wyl

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

La ricerca è stata condotta nell’ambito del Prix Média Newcomer.

È possibile consultare e confrontare i dati resi accessibili dalle autorità svizzere sulla piattaforma Collegamento esternodel collettivo di ricerca WAV.

