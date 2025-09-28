Un “sì” poco convinto per l’e-ID in Svizzera

Il popolo svizzero ha accettato il progetto di legge per l'identità elettronica. Keystone / Cyril Zingaro

La Svizzera si doterà di un’identità elettronica (e-ID). La proposta di un’e-ID completamente statale ha convinto una maggioranza risicata dell'elettorato, dopo il fallimento alle urne del 2021.

con agenzie

La Svizzera avrà finalmente un’e-ID, allineandosi con la maggior parte dei Paesi europei. L’epopea del voto, rimasto incerto fino a poco fa, si è conclusa con un “sì” molto risicato, grazie al supporto dei cantoni urbani. Il 50,4% dell’elettorato ha infatto votato a favore.

Questa volta, il Governo svizzero ha proposto un sistema di identificazione digitale gestito del tutto dallo Stato. Una decisione che corregge il tiro dopo la bocciatura alle urne nel 2021 con oltre il 64% dei voti contrari. All’epoca, i timori legati ai dati in mano ad aziende private avevano fatto esitare una fetta significativa dell’elettorato.

L’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE) spingeva da tempo per l’introduzione di un’e-ID. Questo strumento permetterà infatti di semplificare la vita alla cittadinanza all’estero, dando la possibilità di effettuare online procedure amministrative e di gestire digitalmente i rapporti con le autorità elvetiche.

Il progetto di legge aveva messo d’accordo un po’ tutti, sia all’interno della società civile che tra i maggiori partiti politici. Dall’ultimo sondaggio della SSR prima del voto, era emerso un consenso solido al testo del 59%. Ma il risultato di oggi è stato più incerto del previsto.

Le città hanno deciso

Tutti i cantoni rurali hanno respinto la proposta. Il sostegno si è concentrato in pochi cantoni, tra cui Zurigo, Ginevra, Vaud e Friburgo, rendendo decisive le grandi aree urbane.

Lo schema, afferma il politologo dell’istituto demoscopico Lukas Golder, ricorda le votazioni dell’era Covid, come quella sui pesticidi, che mobilitarono la popolazione rurale. Un rifiuto avrebbe messo in questione i piani del Consiglio federale e del Parlamento, come l’uso dell’e-ID per il registro delle donazioni di organi o per la raccolta di firme elettroniche per iniziative e referendum, dopo lo scandalo delle firme false.

Sottovalutate paura e diffidenza verso le tecnologie digitali

L’incertezza verso l’e-ID è stata una doccia fredda per l’alleanza interpartitica che l’ha sostenuta.

Secondo Alexis Roussel, membro del Partito pirata e del comitato referendario, il popolo temeva la costrizione digitale, già presente con l’uso dello smartphone, che si impone sempre di più, ha sostenuto su RTS.

Roussel ha ricordato la votazione molto partecipata nei cantoni di Ginevra e Neuchâtel sul diritto all’integrità digitale. Tale votazione, sostenuta da più del 90% dell’elettorato nei due cantoni, rivendica il diritto delle persone a vivere una vita off-line. Una votazione simile è prevista anche a Zurigo.

La paura e la diffidenza della popolazione nei confronti delle tecnologie digitali sono state sottovalutate, ha aggiunto Roussel.

Anche Jonas Sulzer, membro del comitato referendario, crede che il voto più incerto rifletta il desiderio di restare fuori dal radar digitale di una parte dell’elettorato. Per Sulzer, il carattere facoltativo dell’e-ID non ha rassicurato le persone con meno dimestichezza con le tecnologie digitali.

Il politologo Lukas Golder, intervistato da SRF, ha collegato l’esitazione sull’e-ID ai ricordi della pandemia: una parte della popolazione aveva percepito un’eccessiva ingerenza del Consiglio federale, ad esempio con il certificato Covid, e questi sentimenti potrebbero aver pesato sul voto.

Cosa prevede la legge

La Legge federale sull’identità elettronicaCollegamento esterno introduce un mezzo di identificazione a livello digitale, in aggiunta ai documenti tradizionali come carta d’identità e passaporto. La nuova e-ID sarà statale e del tutto gratuita. Permetterà la verifica dell’identità in maniera ufficiale anche online, sia da parte di autorità che di imprese.

Pratiche amministrative come l’apertura di un conto bancario o la richiesta di una carta sim per il telefono potranno essere eseguite comodamente dal computer di casa. Sarà possibile anche richiedere online documenti ufficiali come la patente o comprovare la maggiore età. L’e-ID resterà tuttavia facoltativa.

La Confederazione sarà responsabile dell’emissione dell’e-ID e della gestione dell’infrastruttura tecnica necessaria per il suo funzionamento. Ogni persona manterrà il controllo dei propri dati. La carta d’identità digitale e le informazioni personali a essa associate, infatti, saranno conservate nello smartphone, in maniera decentralizzata. I dati necessari per l’emissione dell’e-ID saranno registrati in server situati in Svizzera.

Per proteggere ulteriormente i dati e la privacy dell’utenza, la legge prevede che le autorità e le aziende non potranno consultare o registrare le informazioni non necessarie per verificare l’identità.

Gli argomenti pro e contro l’e-ID Il campo a favore della legge sosteneva con forza che la Svizzera necessitasse di un’e-ID per identificarsi su internet in modo rapido, sicuro ed efficace. Dal momento che internet assume un’importanza sempre maggiore, un mezzo di identificazione elettronico era ormai imprescindibile. La maggioranza dei partiti di Governo e il Parlamento si erano espressi a favore dell’e-ID. Dall’altra parte, il Comitato referendarioCollegamento esterno, che include il Partito Pirata e i Giovani dell’Unione democratica di centro (UDC), affermava che la tecnologia di identificazione elettronica della Confederazione compromettesse la sfera privata dell’utenza. Sosteneva anche che non proteggeva a sufficienza da abusi e tracciamento. Per il campo del “no”, l’e-ID non sarà davvero facoltativa e discriminerà le persone che non possiedono uno smartphone o competenze digitali. Inoltre, aprirà la strada alla sorveglianza di massa, distruggendo la democrazia.

>> Per saperne di più sulla legge sull’identità elettronica:

