Perché l’AfD è interessato alla democrazia diretta in Svizzera

Grigliata di bistecche alla festa elettorale dell'AfD di domenica. Keystone-SDA

Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), che domenica ha ottenuto il suo miglior risultato elettorale fino a oggi, ha a lungo invocato una democrazia diretta “alla svizzera”. Cosa spera di ottenere questo partito?

Come previsto dai sondaggi, l’AfD ha ottenuto più di un quinto dei voti alle elezioni federali, diventando la seconda forza politica in Germania.

Nonostante la sua ascesa di popolarità nei 12 anni dalla sua fondazione, è improbabile che l’AfD abbia un ruolo di governo. In una nazione consapevole della storia, gli altri partiti hanno sempre escluso la collaborazione con un gruppo giudicato – almeno in parte – di estrema destra e alcuni dei cui membri usano ripetutamente slogan nazisti.

Tuttavia, come ha chiarito la raffica di notizie sull’AfD e sulla sua co-leader Alice Weidel negli ultimi mesi, il partito non può essere ignorato, e nemmeno le sue politiche.

Le sue richieste di norme severe in materia di asilo e di deportazioni di massa hanno dominato i titoli dei giornali. Ma il suo programma politico fa anche esplicito riferimento al vicino meridionale della Germania. Come altri populisti di destra, tra cui quelli austriaci, l’AfD chiede da tempo una maggiore democrazia diretta, e vuole farlo prendendo a modello la Svizzera.

Il “vicino ricco e conservatore” della Germania

Il manifesto elettorale dell’AfD per il 2025 afferma che la presunta “sovranità illimitata del popolo” ha garantito alla Svizzera “prosperità, pace e libertà per quasi 200 anni”.

“L’esperienza dimostra che le decisioni dei cittadini sono più lungimiranti, più pacifiche e più orientate al bene comune di quelle prese dai politici di professione”, scrive il manifesto. Chiede che i cittadini possano sia proporre modifiche costituzionali sia impugnare le leggi parlamentari, come avviene nella Confederazione.

Tuttavia, gli esempi che l’AfD offre per tali votazioni popolari non sono svizzeri. Piuttosto, cita il voto del 2016 sulla Brexit nel Regno Unito e il rifiuto del 2005 da parte dell’elettorato francese di una nuova costituzione per l’Unione Europea (UE): grandi voti unici in società non abituate a regolari referendum. Il partito non spiega nemmeno i legami tra Governo, Parlamento e voto popolare nel sistema elvetico, che viene spesso descritto non come una democrazia completamente diretta, ma piuttosto come una democrazia “semi-diretta”.

Manès Weisskircher, politologo dell’Università di Tecnologia di Dresda, sostiene che gli appelli dell’AfD alla democrazia diretta specificamente “svizzera” non dovrebbero essere interpretati in modo eccessivo. La conoscenza del funzionamento del sistema elvetico – in particolare dell’interazione tra democrazia diretta e ricerca del consenso nel Governo – non è molto diffusa in Germania.

“Il riferimento alla Svizzera è qualcosa che l’AfD fa perché, da un lato, è noto che gli strumenti di democrazia diretta del Paese sono particolarmente forti e, dall’altro, la Svizzera è un Paese ricco e conservatore con una buona immagine – simile a come i partiti di sinistra amano riferirsi alla ricca e progressista Scandinavia”, afferma.

Altri gruppi evitano di affrontare il tema

Nel frattempo, l’AfD non è stato l’unico a chiedere una maggiore democrazia diretta in Germania negli ultimi anni: la maggior parte degli altri partiti, dai Verdi di sinistra al Partito Democratico Libero (FDP), hanno espresso almeno in parte il desiderio di un’espansione di questi diritti. “Stavamo già spingendo per la democrazia diretta quando l’AfD nemmeno esisteva, e continueremo a farlo quando l’AfD non esisterà più”, ha dichiarato un rappresentante del Partito della Sinistra durante un dibattito del 2021Collegamento esterno sulla questione in Parlamento.

Alice Weidel partecipa all’incontro annuale dell’UDC “Albisguetli” a Zurigo nel gennaio 2023. Keystone / Michael Buholzer

Secondo Weisskircher, tuttavia, è interessante il modo in cui la posizione dell’AfD ha influenzato le posizioni di altri partiti. In uno studio del 2023Collegamento esterno, Weisskircher ha scritto che il suo sostegno alla democrazia diretta ha spinto altri gruppi – come i Verdi – a ridimensionare le loro richieste di riforma, o perlomeno a renderle più silenziose.

Poiché le richieste di un maggior numero di referendum sono diventate sempre più legate al populismo e all’estrema destra, e non solo in Germania, il discorso pubblico si è spostato. E nell’attuale campagna elettorale, la democrazia diretta non è stata un tema importante.

“Una delle rare eccezioni è stato l’appello dell’Alleanza Sahra Wagenknecht (sinistra) per un referendum sull’immigrazione, ma si è trattato più che altro di un tentativo disperato di attirare l’attenzione dei media su una campagna in difficoltà”, afferma. Alla fine l’Alleanza non è riuscita a entrare in Parlamento per un piccolo margine.

In definitiva, dato che il partito più grande dopo le elezioni di domenica – l’alleanza conservatrice CDU/CSU – ha meno interesse nell’espansione della democrazia diretta a livello nazionale, è “molto improbabile” che ci sia qualche movimento nel prossimo Parlamento, dice Weisskircher.

Il discorso di JD Vance a Monaco

Se la politica tedesca – o di altre democrazie rappresentative – possa beneficiare di un aumento degli elementi di democrazia diretta è una questione spinosa. Ma l’AfD non è l’unico a chiederlo, o a chiedere qualcosa di simile.

Nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, a febbraio, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha criticato la politica tedesca di “firewalling” (lett. “porre una barriera”) all’AfD, che secondo lui equivale a “dire a milioni dei loro elettori che i loro pensieri e le loro preoccupazioni, le loro aspirazioni, le loro richieste di aiuto non sono valide o non sono degne di essere prese in considerazione”.

Mentre il discorso di Vance è stato criticato da molti, la ministra delle Finanze svizzera Karin Keller-Sutter ha successivamente dichiarato al quotidiano Le Temps che i suoi commenti erano almeno in parte un “appello alla democrazia diretta” e a una maggiore “integrazione della popolazione” nel processo decisionale.

In Svizzera, ha dichiarato Keller-Sutter alla televisione pubblica RTS, “il fatto che abbiamo un Governo con quattro partiti, che ci sono votazioni popolari e che le critiche possono essere espresse – anche contro di me – dimostra che la libertà di opinione [di cui Vance si preoccupava] funziona”.

Infatti, secondo un recente studio del gruppo di ricerca SotomoCollegamento esterno, la democrazia diretta è considerata il fattore più importante per la coesione sociale in Svizzera. Il 71% degli intervistati ha dichiarato che si tratta di un elemento chiave che lega il Paese.

In Svizzera, democrazia diretta e rappresentativa vanno di pari passo

Anche Jakob Tanner, professore emerito di storia all’Università di Zurigo, dichiara a SWI swissinfo.ch di considerare “la democrazia diretta, a determinate condizioni, come il sistema che funziona meglio”. Tuttavia, aggiunge, bisogna anche prendere sul serio il fatto che la Svizzera sembra “attirare chi vuole minare i diritti fondamentali”.

I partiti di destra spesso ammirano la Svizzera perché non è un membro dell’UE e, notoriamente, un voto popolare ha avuto almeno un ruolo in questa situazione. Tanner spiega anche che la destra raggruppa e idealizza il popolo come fosse parte di una “comunità nazionale” che può ignorare i diritti fondamentali e i trattati internazionali. A ciò si collega lo svilimento del sistema parlamentare: persino in Svizzera, negli anni Trenta, il movimento di estrema destra Fronten considerava il Parlamento come un “salotto di conversazione”.

Per Tanner, però, l’entusiasmo nei confronti della Svizzera dei “partiti di estrema destra di tutta Europa” si basa su un malinteso. Storicamente, nel Paese c’è sempre stata un’interazione tra il Parlamento e i diritti della cittadinanza.

“La democrazia diretta in Svizzera non è mai stata una linea di attacco al sistema rappresentativo”, afferma. Le iniziative popolari di successo entrano nella Costituzione federale, ma il Parlamento le attua legalmente, e quindi le modella. Le iniziative hanno anche molti effetti indiretti sul processo politico e promuovono il compromesso, aggiunge.

“A differenza di quanto accaduto, ad esempio, con la Brexit, dove un malessere represso nei confronti della politica è sfociato in un verdetto poco informato”, afferma Tanner.

Tuttavia, osserva, la Confederazione deve fare attenzione a non finire sulla stessa china scivolosa, come è già successo diverse volte nel XXI secolo. “Le questioni chiave sono la protezione dalla discriminazione, l’apertura all’UE e il rafforzamento del diritto internazionale”, afferma Tanner.

Non è il tema più mediatizzato

Per quanto riguarda l’AfD, molte percezioni del partito lo ritraggono come se si fosse spostato più a destra negli ultimi anni, il che potrebbe anche aver giocato un ruolo nella sua attenzione a nuovi temi. Nel manifesto elettorale del partito per il 2025, la richiesta di una “democrazia basata sul modello svizzero” si trova solo a pagina 130, molto dopo temi come lo “Zeitgeist di sinistra”, i Bitcoin e la Germania come apparente “paradiso per i richiedenti l’asilo”. Nel suo programma politico per il 2016, la democrazia diretta era il primo punto all’ordine del giorno; ed era stata anche spiegata in modo più sfumato.

Il partito sta perdendo interesse anche in questo ambito? Il politologo Weisskircher non ne è convinto. I manifesti elettorali si concentrano logicamente sulle questioni più importanti per la campagna elettorale. Questa volta, la democrazia diretta non era uno di questi, anche se la maggioranza della popolazione tedesca è favorevole all’espansione dei diritti popolari.

Tuttavia, anche se l’AfD “non ha un concetto particolarmente chiaro di come la democrazia diretta dovrebbe essere implementata”, afferma, essa è stata “parte delle loro richieste fin dalla loro fondazione”.

