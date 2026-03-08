Denaro contante: controprogetto ha la maggioranza dei cantoni

Il controprogetto diretto all'iniziativa sul denaro contante ha superato lo scoglio dei cantoni: è stato accolto in tutti e 14 i cantoni (su 26) di cui è finora disponibile il risultato finale.

(Keystone-ATS) Affinché il testo possa entrare nella Costituzione serve però ancora la maggioranza del popolo, che appare comunque a questo punto scontata, visto come stanno procedendo le cose.

Diversi cantoni hanno peraltro accolto l’iniziativa: è il caso di Neuchâtel (59,3%), Vallese (57,6%), Svitto (53,1%), Sciaffusa (+51,3%) e Uri (50,0%). Fra i contrari figurano tra l’altro i Grigioni (44,0% di sì). Il dato del Ticino non è ancora noto.

Alla domanda risolutiva tutti i cantoni hanno inoltre dato la preferenza al testo delle autorità, con percentuali comprese fra il 51,4% di Neuchâtel il 66,1% di Lucerna.