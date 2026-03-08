Denaro contante: iniziativista, “è una vittoria per il popolo”

Keystone-SDA

"È una vittoria, è una vittoria per il popolo": lo afferma Richard Koller, il principale attivista all'origine dell'iniziativa "sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete e banconote".

2 minuti

(Keystone-ATS) “Il popolo ha chiaramente detto: noi vogliamo il denaro contante nella Costituzione”, argomenta alla luce del sì che si profila al controprogetto, dai contenuti molto simili all’iniziativa che, da parte sua, dovrebbe essere bocciata, stando alle proiezioni.

“Con un’iniziativa popolare non si perde mai, al limite non si vince del tutto”, dice il 65enne ai microfoni della televisione svizzero-tedesca SRF. “Oggi non abbia vinto completamente, ma abbiamo compiuto un passo molto importante”, aggiunge. “La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha confermato che il controprogetto ha lo stesso obiettivo dell’iniziativa e per noi è importante che il popolo oggi abbia deciso in tal modo”.

“Naturalmente siamo vincitori!” ha replicato Koller a una domanda diretta della giornalista di SRF. “È anche una vittoria per la democrazia diretta, ci siamo presentati senza partiti, eravamo un piccolo team”, prosegue. “È meraviglioso quello che avviene in Svizzera, il fatto che così poche persone con così tanto entusiasmo abbiano potuto lanciare un’iniziativa popolare che ha portato all’inserimento di un passo importante nella Costituzione”.

L’iniziativa “il denaro contate è libertà” – questo il suo nome conciso – è stata lanciata dal Movimento svizzero per la libertà (MSL), organizzazione fondata nel 2018 che è stata già all’origine dell’iniziativa “per la libertà e l’integrità fisica”: promossa durante il periodo del Covid, chiedeva in particolare che non venisse ammesso un obbligo di vaccinazione. È stata respinta nel giugno 2024 con quasi il 74% di voti contrari.