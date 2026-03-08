Denaro contante: no 54% all’iniziativa, sì 73% al controprogetto

Keystone-SDA

Il popolo ha deciso: l'iniziativa per il denaro contante è stata respinta oggi dal 54,4% dei votanti, in base ai risultati provvisori (manca un comune friburghese).

(Keystone-ATS) È stato per contro approvato con il 73,4% dei voti il controprogetto voluto da Consiglio federale e parlamento, che aveva un tenore non molto diverso.

Il controprogetto ha ottenuto il consenso in tutti i cantoni, fra cui Ticino (69,0%) e Grigioni (71,3%). L’iniziativa “Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)” è invece stata accolta in otto regioni su 26, che diventeranno forse nove con Friburgo, dove il sì è in vantaggio: il Ticino ha detto sì al 58,8%, mentre nei Grigioni i favorevoli si sono fermati al 44,0%.

A bocce quasi ferme, il controprogetto ha raccolto 2’161’673 sì e 782’711 no, mentre l’iniziativa si è fermata a 1’375’242 sì, con 1’641’836 no. Se entrambi i progetti fossero stati approvati la questione sarebbe stata decisa dalla domanda risolutiva, che è pure stata posta ai votanti: anche in questo caso non ci sarebbe stata storia, con la versione del governo e del parlamento ampiamente preferita a quella degli iniziativisti.

La partecipazione al voto – i quesiti posti erano tre – si è attestata al 55,4%.