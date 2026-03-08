Denaro contante: Schmezer (PS/BE), “non bisogna farsi illusioni”

Keystone-SDA

Giusto inserire disposizioni sul denaro contante nella Costituzione, ma non bisogna farsi illusioni riguardo all'effetto che avrà la normativa: è la reazione del consigliere nazionale Ueli Schmezer (PS/BE) al risultato che si profila oggi alle urne.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il contante è qualcosa di molto emotivo, afferma ai microfoni della televisione svizzero-tedesca SRF il giornalista molto conosciuto per essere stato per tanti anni il volto di Kassensturz, nota trasmissione per i consumatori. Se il contante scomparisse, sparirebbe anche qualcosa di familiare, aggiunge il 64enne.

“Ma dobbiamo fare attenzione a non dare false speranze alla gente”, mette in guardia il padre di tre figli. “Non significa che tra 15 anni potremo ancora pagare ovunque con il contante: ma trovo positivo che si inserisca nella Costituzione il testo del controprogetto”.

Sempre più persone pagano in modo digitale e non più in contanti, ad esempio via Twint. Anche Schmezer vede questo fenomeno in modo critico. “Il potere passa a chi ha carte e app di pagamento: dobbiamo prestare molta attenzione a questo aspetto”, conclude il deputato socialista.