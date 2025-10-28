Swissinfo nominato secondo migliore media online in Svizzera

Nel 2025 Swissinfo ha convinto con una qualità superiore alla media in un confronto tra i media svizzeri. Thomas Kern, Swissinfo

L'Annuario sulla qualità dei media 2025 ha nuovamente assegnato a Swissinfo un buon punteggio nella sua valutazione.

L’analisiCollegamento esterno condotta dall’Istituto di ricerca di opinione pubblica e società (fög) dell’Università di Zurigo mostra valori stabili per la qualità complessiva dei media svizzeri in un confronto decennale. Su una scala da uno a dieci, i media svizzeri hanno ottenuto un punteggio di 6,2 (0,1 punti in meno rispetto al 2024). La qualità complessiva di Swissinfo è valutata significativamente al di sopra della media: il punteggio di qualità è passato da 7,4 dello scorso anno a 7,5.

Come l’anno precedente, Swissinfo si è quindi classificato al secondo posto tra i 27 media online analizzati. Swissinfo continua a detenere la prima posizione tra i media online della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). “Swissinfo, orientato a livello internazionale, si distingue per le sue prestazioni di categorizzazione superiori che vanno oltre le notizie quotidiane”, ha affermato il fög, giustificando la sua valutazione.

Le ricerche di IA relative alla Svizzera citano Swissinfo come fonte

Uno studio approfondito condotto dal fög ha analizzato per la prima volta anche la visibilità delle fonti giornalistiche nelle ricerche basate sull’intelligenza artificiale (IA) su ChatGPT e Perplexity. Quando a ChatGPT vengono poste domande specifiche sulle notizie svizzere, il 36,7% delle fonti citate proviene dai media svizzeri. Per Perplexity, la percentuale raggiunge addirittura il 47,1%.

Swissinfo è una fonte spesso consultata dai chatbot. Su ChatGPT, Swissinfo è la seconda fonte mediatica svizzera più citata dopo SRF. Anche Perplexity fa riferimento più frequentemente a SRF, seguito da Blick e Swissinfo.

“In tempi di attività di influenza ibrida, è fondamentale contrastare la perdita di fiducia nei media con una qualità giornalistica convincente, che deve essere riconoscibile a livello internazionale”, spiega Larissa M. Bieler, direttrice di Swissinfo. “Swissinfo è uno dei tre media svizzeri più citati su ChatGPT e Perplexity, come dimostra lo studio fög. La metà dei link rimanda ad articoli in lingua inglese. Questa domanda e l’elevata visibilità nei chatbot basati sull’intelligenza artificiale confermano l’importanza dell’offerta di Swissinfo. L’accuratezza dei fatti è particolarmente rilevante per l’immagine della Svizzera all’estero”.

