DER Touristik Suisse guarda a Hotelplan, che verrà ceduta da Migros

(Keystone-ATS) DER Touristik Suisse ha gli occhi puntati anche sul concorrente Hotelplan, l’operatore turistico che Migros – attuale proprietario – è intenzionato a cedere.

“È ovvio che stiamo guardando alla cosa: sarebbe strano se non lo facessimo”, ha affermato oggi Stephanie Schulze zur Wiesch, presidente della direzione di DER Touristik Suisse, nella conferenza stampa di presentazione dei conti annuali 2023 della società, chiusasi con ricavi in crescita del 22% a 590 milioni di franchi.

Ma per quanto se ne sappia il processo di vendita non è ancora iniziato, ha aggiunto la manager tedesca, che ha assunto la guida dell’impresa lo scorso giugno. Quando sarà avviato si deciderà insieme alla casa madre se mostrare interesse, e se caso a quale prezzo. “Vogliamo però che prima il processo inizi”, ha puntualizzato la dirigente.

Stando a quanto indicato due settimane or sono dal Ceo di Migros Mario Irminger il gigante arancione punta a concludere la cessione di Hotelplan entro la fine del 2024. Come si ricorderà il processo fa parte di un riorientamento generale del gruppo, con le vendite delle filiali SportX (articoli sportivi) e Melectronics (elettronica di consumo) definite già in fase avanzata.