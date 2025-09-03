Deraglia funicolare a Lisbona, almeno 3 morti
Tre persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona, secondo quanto riferisce Cnn Portogallo su X.
(Keystone-ATS) La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Bairro Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.