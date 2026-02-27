Deraglia tram a Milano, due morti e 40 feriti

Keystone-SDA

C'è una seconda vittima nel deragliamento del tram della linea 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano. Lo ha riferito sul posto il procuratore Marcello Viola. "È stato un impatto devastante", si è limitato a commentare Viola.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il bilancio ancora provvisorio comprende anche una quarantina di feriti, alcuni dei quali gravi e trasportati all’ospedale Niguarda. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e 25 uomini. Sul posto anche le forze dell’ordine e numerose ambulanze.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, mentre il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il convoglio è deragliato, ha invaso a forte velocità i binari della corsia opposta e si è schiantato contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. Questa la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso piazza della Repubblica, in direzione opposta rispetto al tram della linea 9 coinvolto nell’incidente.

Nel video il convoglio appare inclinato su un lato mentre esce dalla propria sede e attraversa la carreggiata riservata ai mezzi provenienti dal senso contrario, proseguendo la corsa fino all’impatto contro l’edificio. L’auto che riprende la scena è ferma in coda al semaforo rosso, poco prima dell’incrocio. In testa alla fila si vede un fattorino in bicicletta che, al momento del deragliamento, scende rapidamente dal mezzo e si allontana. Anche un passante si mette a correre per evitare la traiettoria del tram.

Dopo lo schianto, il convoglio si inclina sul lato opposto, fermandosi tra una nube di polvere e bagliori provenienti dalla linea elettrica aerea.

Da quanto si è saputo, sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto.