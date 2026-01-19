Deragliamento in Spagna: la solidarietà di Parmelin
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin trasmette un messaggio di simpatia della Confederazione a Madrid dopo il deragliamento di ieri sera nel paese iberico, che ha causato la morte di almeno 39 persone.
(Keystone-ATS) “La Svizzera esprime la sua profonda solidarietà alla Spagna dopo il tragico incidente ferroviario avvenuto in Andalusia. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo spagnolo”, ha scritto oggi sulla rete sociale X.
Sollecitato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato di essere in contatto con le autorità locali competenti. Non dispone attualmente di informazioni relative a eventuali vittime svizzere. I cittadini elvetici che si trovano sul posto sono pregati di seguire le istruzioni delle autorità locali.