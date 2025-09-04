DFAE: nessuna vittima ma svizzera ferita in incidente funicolare

Keystone-SDA

Non vi sarebbe nessuna vittima elvetica ma una ferita svizzera tra le persone coinvolte nell'incidente della funicolare di Lisbona: lo hanno comunicato le autorità portoghesi.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ultimo briefing di pochi minuti fa della Protezione civile di Lisbona parla di 38 persone coinvolte: 17 morti e 21 feriti, tra cui 11 stranieri. Per quanto riguarda la nazionalità dei feriti, si sa che ci sono una svizzera, un italiano, quattro portoghesi, due tedeschi, due spagnoli, una sudcoreana, un capoverdiano, un canadese, un francese e un marocchino, mentre di altri quattro feriti non si conosce ancora la nazionalità.

In precedenza il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva indicato di non essere a conoscenza di svizzeri tra le vittime. La rappresentanza elvetica a Lisbona è in contatto con le autorità portoghesi, aveva precisato il DFAE rispondendo a una richiesta di Keystone-ATS. Ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Intanto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter , in un post pubblicato oggi su X, ha indicato che la Svizzera è vicina con il pensiero alle vittime e ai loro familiari: “esprimiamo al popolo portoghese la nostra piena solidarietà”.

L’incidente nella capitale del Portogallo si è verificato ieri sera, quando la storica funicolare “Elevador da Gloria” è deragliata.