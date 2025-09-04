The Swiss voice in the world since 1935
DFAE: nessuna vittima svizzera in incidente funicolare Lisbona

Keystone-SDA

Non ci sarebbero cittadini svizzeri coinvolti nell'incidente della funicolare di Lisbona stando al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). In un post su X, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha espresso la sua solidarietà.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Anche se al momento non ci sono notizie di cittadini svizzeri coinvolti nell’incidente, la rappresentanza svizzera a Lisbona è in contatto con le autorità portoghesi, ha precisato il DFAE rispondendo a una richiesta di Keystone-ATS. Ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Intanto Keller-Sutter, in un post pubblicato oggi sul social, ha indicato che la Svizzera è vicina con il pensiero alle vittime e ai loro familiari: “esprimiamo al popolo portoghese la nostra piena solidarietà”.

L’incidente nella capitale del Portogallo si è verificato ieri sera, quando la storica funicolare “Elevador da Gloria” è deragliata. 15 persone sono decedute, altre cinque hanno riportato ferite gravi e 13 lievi. L’identità e la nazionalità delle vittime non sono ancora state confermate.

Articoli più popolari

I più discussi

