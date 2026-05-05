La Svizzera vota su un’iniziativa che vuole porre un tetto massimo alla popolazione
L'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni" chiede che la popolazione residente permanente in Svizzera non superi la soglia di 10 milioni di persone entro il 2050. Qualora tale soglia venisse superata, il Governo dovrà adottare delle misure. Sull'iniziativa popolare dell'UDC l'elettorato elvetico si esprimerà il 14 giugno.
Per saperne di più sulla votazione:
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.