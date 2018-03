Diritto d'autore

Dies academicus e sette dottori honoris causa all'Uni di Berna 02 dicembre 2000 - 18:09 L'Università di Berna conta sette nuovi dottori honoris causa: tra questi figura Rolf Bloch (nella foto). I titoli sono stati attribuiti sabato in occasione del Dies academicus dell'ateneo della capitale federale. La Facoltà di teologia ha ricompensato l'ex presidente della Federazione svizzera delle comunità israelite, per aver suscitato il dialogo religioso tra ebrei e cristiani. Pure «premiati» il giapponese Seiichi Yagi, il nigeriano Justin Ukpong e lo statunitense Robert Wright. La Facoltà di diritto e scienze economiche ha attribuito il titolo all'americano Michael Jensen, quella di filosofia all'ucraino Jossifowitsch Kabakow e quella di scienze naturali al russo Igor Tolstikhin. Il premio «Theodor Kocher» è andato al chimico bernese Thomas Brunold, ricercatore negli Stati Uniti. Il riconoscimento premia la miglior nuova ricerca. swissinfo e agenzie