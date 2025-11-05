Dietrofront Trump, rinomina alla Nasa l’uomo di Musk

Keystone-SDA

Donald Trump fa marcia indietro e, dopo averne ritirato la nomina in giugno, annuncia su Truth di aver scelto nuovamente come amministratore della Nasa l'astronauta commerciale e imprenditore del settore Jared Isaacman.

(Keystone-ATS) Isaacman era stato sponsorizzato personalmente da Elon Musk, di cui è amico e socio in affari, ma il presidente aveva revocato la nomina iniziale dopo lo scontro con il miliardario, con quale però recentemente si è riavvicinato.

“Sean Duffy – scrive Trump sul suo social – ha svolto un lavoro straordinario come amministratore ad interim della National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Questa sera sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della Nasa”.

“La passione di Jared per lo spazio, la sua esperienza da astronauta e la dedizione nel superare i confini dell’esplorazione, svelare i misteri dell’universo e promuovere la nuova economia spaziale, lo rendono perfettamente adatto a guidare la Nasa in una nuova e audace era”, aggiunge.