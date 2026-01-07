Digitec Galaxus: forte aumento fatturato, quasi 4 miliardi nel 2025

Keystone-SDA

Digitec Galaxus continua a crescere a ritmo sostenuto: il più grande rivenditore online della Svizzera - controllato da Migros e con presenza anche in altri paesi europei - ha realizzato nel 2025 un fatturato di 3,8 miliardi di franchi, il 17% in più dell'anno prima.

3 minuti

(Keystone-ATS) In termini assoluti l’aumento dei ricavi di 536 milioni di franchi è il secondo più forte nella storia aziendale, sottolinea in un comunicato odierno la società; l’incremento era stato maggiore solo nell’anno pandemico 2020. Da gennaio a dicembre 2025 le persone che hanno fatto acquisti presso Galaxus almeno una volta hanno raggiunto la soglia dei 5 milioni: 500’000 in più rispetto all’anno precedente.

Secondo il CEO Florian Teuteberg le ragioni principali della crescita sono quattro: l’ampliamento dell’assorbimento (i prodotti in vendita sono ormai 10 milioni), l’esperienza di acquisto (“investiamo molto per rendere la navigazione e gli acquisti nel negozio online ancora più facili ed efficienti e dopo l’acquisto ci assicuriamo che tutto fili liscio come l’olio”, afferma il manager, citato nella nota), l’approccio orientato all’onestà (è ad esempio possibile visionare l’evoluzione dei prezzi degli articoli, inoltre i test mostrano anche le debolezze dei prodotti) e, infine, il potenziamento dei servizi (abbonamenti telefonia mobile, internet e ora anche tivù).

L’impresa continua a svolgere la maggior parte delle sue attività sul mercato nazionale. È però attiva pure in Germania, Austria, Italia, Francia, Paesi Bassi e Belgio: in questi stati il giro d’affari è salito del 14% raggiungendo i 405 milioni di euro (379 milioni di franchi). La crescita è stata quindi inferiore al +27% del 2024. “Abbiamo spostato il pendolo verso la profittabilità e investito meno nel marketing”, osserva a questo proposito Teuteberg. “Ciononostante, siamo cresciuti in modo significativo, quindi siamo molto soddisfatti”.

In maggio la società caratterizzata dal logo della tartaruga festeggerà il quarto di secolo di esistenza. Digitec Galaxus parte infatti dall’iniziativa di tre amici 25enni – uno dei quali è l’attuale CEO – che nel 2000 si misero ad assemblare da soli i loro computer, dapprima per uso personale, poi per conoscenti. Nel 2001 aprirono il negozio digitec.ch e nel 2012 lanciarono galaxus.ch. Nello stesso anno Migros acquisì una partecipazione e nel 2015 la maggioranza. Oggi l’azienda con sede a Zurigo ha dieci filiali nella svizzera tedesca e romanda, come pure una presenza all’estero.