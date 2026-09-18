Scheletri nei depositi dei musei: la Svizzera fa i conti con la sua ombra coloniale

Una riflessione sul proprio passato coloniale: il Museo di Storia Naturale di Basilea. Keystone / Georgios Kefalas

Il Cantone di Basilea Città restituisce al Cile i resti di tre persone indigene. Per la comunità Kawésqar è un atto di dignità e di guarigione, per la Svizzera è ancora solo l'inizio: nei suoi musei sono conservati almeno 4'000 resti umani del periodo coloniale.

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“Oggi vogliamo porgervi le nostre scuse”, ha detto Basil Thürig, co-direttore del Museo di storia naturale di Basilea, durante la cerimonia per la restituzione delle spoglie mortali di tre persone di discendenza Kawésqar ai loro discendenti.

Questi resti, ha proseguito Thürig, sono serviti un tempo alla ricerca razziale, che ha trasformato gli esseri umani in oggetti di studio e ha legittimato le gerarchie razziste e la violenza coloniale. Il Cantone di Basilea Città ha ora preso le distanze da quel periodo.

Sono scuse per un passato “per cui nessuna delle persone oggi presenti ha una responsabilità diretta”, afferma Francisco González. Egli è a capo della Fondazione Pueblo Kawésqar ed è stato la forza trainante dietro i negoziati che hanno portato alla restituzione delle spoglie. Alla cerimonia del 10 settembre nella sala del Gran Consiglio del Cantone di Basilea Città era accompagnato da dieci membri della sua comunità indigena.

Guarire non significa avanzare pretese o protestare contro chi ha commesso quei fatti, ha detto González. “Perché né noi né la popolazione svizzera di oggi abbiamo vissuto quel processo. Ma siamo eredi di una storia che ci lega. Ed è proprio questo che facciamo con questa iniziativa: invitiamo a ricordare, ma a ricordare per guarire”.

Basil Thüring, condirettore del Museo di Storia Naturale di Basilea, insieme a Francisco González Álvarez, presidente della Fondazione Pueblo Kawésqar, e al presidente del Governo del cantone svizzero di Basilea Città, Conradin Cramer (da sinistra a destra). Patricia Islas, SWI swissinfo.ch

La scoperta di una studentessa

È stata una studentessa, durante le sue ricerche nelle collezioni del Museo di storia naturale di Basilea, a imbattersi nell’esistenza dei resti degli antenati Kawésqar e a informare la fondazione cilena.

Le analisi mostrano che si tratta del cranio di un individuo di sesso maschile, presumibilmente della Terra del Fuoco, e di due scheletri completi: quello di un uomo, morto a un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, e quello di una donna, deceduta a circa 18 anni. Gli scheletri erano stati sottratti insieme da una sepoltura sull’isola di Santa Inés.

Secondo la ricerca sulla provenienza, questi resti umani furono acquistati a Punta Arenas tra il 1909 e il 1914 da due svizzeri: Arnold Masarey (1883-1951), medico e naturalista basilese, e Ludwig Paravicini (1868-1953), agente di cambio e collezionista di Basilea. Entrambi erano in contatto con l’antropologo Fritz Sarasin (1859-1942), direttore della collezione antropologica dell’allora Museo di etnografia, a cui inviarono i resti ancestrali.

Da una lettera del 1914 di Ludwig Paravicini a Fritz Sarasin, emerge che un tedesco aveva assistito alla sepoltura delle due persone defunte. In seguito, avrebbe estratto i corpi dalla tomba e li avrebbe “fatti bollire pezzo per pezzo nelle sue stesse pentole”. La lettera attesta inoltre che Paravicini acquistò da quest’uomo i resti di entrambi gli individui.

Tre di oltre 4’000 resti umani nei musei svizzeri

Nell’estate del 2024, Basilea aveva già restituito allo Sri Lanka le spoglie mortali di 42 antenati Veddah. Si è trattato di una delle prime grandi restituzioni di resti umani da parte di un museo elvetico.

Tuttavia, come mostra un rapportoCollegamento esterno dell’Università di Losanna pubblicato nel 2025, la Svizzera conserva ancora più di 4’000 resti umani di origine incerta o non sufficientemente documentata. La maggior parte di queste ossa e scheletri si trova nelle collezioni di Basilea e Zurigo.

Un crocevia del colonialismo

Mentre nei musei delle ex potenze coloniali i resti umani provenivano per lo più dalle loro antiche colonie, le collezioni svizzere presentano spoglie provenienti da quasi tutte le regioni del mondo. Secondo il personale di ricerca dell’Università di Losanna, ciò dimostra che la Svizzera era istituzionalmente intrecciata con i grandi imperi coloniali.

Sebbene la Confederazione non abbia mai avuto colonie formali, le sue istituzioni di ricerca, collezione e conservazione sono state spesso, fin dall’epoca coloniale, un crocevia per lo scambio internazionale di oggetti, dati e teorie scientifiche. Questa storia è stata finora studiata in modo insufficiente, hanno criticato Bernhard C. Schär, Fabio Rossinelli e Ahmet Köken nel loro rapporto.

Necessaria la ricerca sulla provenienza

Le autrici e gli autori hanno raccomandato all’Ufficio federale della cultura (UFC) di ampliare e rendere più visibile il suo sostegno alla ricerca sulla provenienza dei resti umani. Hanno inoltre suggerito la creazione di una piattaforma accessibile al pubblico, dove le comunità di origine possano scoprire facilmente se i resti dei loro antenati si trovano nelle collezioni svizzere.

Già nel 2007, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riaffermato il diritto dei popoli indigeni di accedere ai resti dei loro antenati e di deciderne autonomamente il ritorno.

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Basilea fa da apripista

Il Museo di storia naturale di Basilea sta seguendo questa strada. Ha pubblicato online la sua lista di provenienzaCollegamento esterno dei resti umani da contesti coloniali. La collezione antropologica comprende più di 1’500 individui, tra cui persone provenienti da Egitto (30), Perù (30), Sri Lanka (55) e Indonesia (203).

“Per Basilea Città e per i suoi musei, è parte della nostra responsabilità confrontarci con la provenienza delle nostre collezioni. E trarne le conseguenze laddove 100 anni fa o anche prima siano state fatte cose che oggi non possiamo più capire o che non consideriamo più etiche”, ha dichiarato a Swissinfo Conradin Cramer, presidente del Governo di Basilea Città.

Il Cantone deve assumersi la sua responsabilità per il patrimonio culturale. Non da ultimo, si vogliono evitare anche potenziali danni reputazionali derivanti da una gestioneCollegamento esterno poco trasparente di oggetti problematici.

“Basilea Città è il primo Cantone della Svizzera a disporre di una base legale che obbliga i musei statali a ricercare la provenienza delle loro collezioni. Ma le leggi da sole non bastano. Servono anche le necessarie risorse finanziarie”, afferma Cramer.

Per questo, il Governo del Cantone di Basilea Città ha richiesto nuovamente al Gran Consiglio (il parlamento cantonale) quattro milioni di franchi per la prosecuzione della ricerca sulla provenienza nei musei cantonali. Come già per il periodoCollegamento esterno 2023-2026, i fondi dovrebbero essere stanziati anche per gli anni dal 2027 al 2030.

Un nuovo capitolo

Per Francisco González della Fondazione Pueblo Kawésqar è chiaro: “La restituzioneCollegamento esterno non è il punto finale di una tragedia, ma l’inizio di una riconciliazione storica”.

Questo nuovo capitolo delle restituzioni offre alla Svizzera uno specchio scomodo ma necessario. Sebbene la Confederazione non abbia mai posseduto colonie d’oltremare, secondo il parere di numerosi esponenti della storiografia, scienziati, commercianti, collezionisti e musei del Paese hanno svolto un ruolo attivo nelle reti coloniali globali. La restituzione di questi tre antenati alla regione della Patagonia è quindi più di un atto simbolico. Rappresenta anche la crescente volontà delle istituzioni svizzere di confrontarsi criticamente con il proprio passato.

I resti sono ora in viaggio verso l’estremo sud dell’America. Per ottobreCollegamento esterno è prevista una cerimonia a Punta Arenas. Già nel 2010 si era chiuso uno dei capitoli più dolorosi di questa storia: cinque scheletri di membri della comunità Kawésqar erano stati riportati in Cile. Le persone in questione erano state rapite nel 1881 da un uomo d’affari tedesco per essere esposte in diverse città europee in quelle che venivano definite esibizioni etnografiche, dette anche “zoo umani”.

Qual è la posizione della Svizzera rispetto agli altri Paesi europei?

Nella restituzione di resti umani e beni culturali provenienti da contesti coloniali, la Svizzera non è tra i Paesi all’avanguardia in Europa. Germania, Paesi Bassi e Belgio hanno lanciato negli ultimi anni importanti programmi di restituzione. Anche l’Austria sta lavorando a un quadro giuridico per il ritorno di oggetti da contesti coloniali.

Per la Confederazione si pone quindi la stessa domanda che per molte altre nazioni europee: come gestire collezioni nate in contesti di potere coloniali e quale responsabilità hanno le istituzioni che oggi le conservano?

Articolo a cura di Marc Leutenegger

Tradotto dal tedesco e verificato da mrj

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