Disoccupazione: versati 363 milioni, ma SIPAD causa ancora ritardi

Keystone-SDA

Migliora la situazione per quanto riguarda il versamento delle indennità di disoccupazione. Fino a ieri sono stati versati complessivamente 363 milioni di franchi.

(Keystone-ATS) Nonostante importanti problemi tecnici, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha annunciato oggi in una nota l’avvenuto pagamento della quasi totalità del montante previsto.

La SECO ha spiegato il rallentamento con l’introduzione del nuovo sistema informatico di pagamento SIPAD 2.0 lo scorso 6 gennaio, contraddistinto da “svariate gravi disfunzioni” legate alla performance del sistema, all’elaborazione dei documenti inoltrati, e all’accesso alla piattaforma d’impiego e di eService “Job-Room”.

Secondo i giornali Tamedia la situazione ha coinvolto buona parte dei circa 145’000 disoccupati attualmente recensiti in Svizzera.

Le criticità più gravi sono state risolte, indica ancora la nota, ma le casse di disoccupazione sono ancora confrontate con un carico di lavoro eccezionalmente elevato, anche al di là dei normali orari di lavoro.

La somma già versata comprende in particolare l’indennizzo per le persone che già percepivano le prestazioni. Sussistono invece ancora ritardi nei pagami ai disoccupati appena annunciatisi. La priorità va in questo momento ai “lavori necessari per recuperare questi ritardi”. La SECO non può nemmeno escludere ritardi di alcuni giorni nei pagamenti, in particolare per i casi più complessi. La segreteria “deplora” le possibili conseguenze tangibili per le persone coinvolte.

A Keystone-ATS la SECO ha dichiarato di non essere in grado di stabilire per il momento in maniera affidabile il numero di persone che potrebbero essere coinvolte da un pagamento differito.