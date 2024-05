Disoccupazione in calo al 2,3% in aprile

1 minuto

(Keystone-ATS) Alla fine di aprile erano iscritti presso gli uffici regionali di collocamento (URC) 106’957 disoccupati, 1’636 in meno rispetto al mese precedente, ma 16’423 in più dell’aprile 2023. Il tasso di disoccupazione è diminuito dal 2,4% di marzo al 2,3%.

In Ticino i disoccupati erano 4’106, ossia 377 in meno su base mensile e 389 in più su base annuale. Il tasso è passato dal 2,7% di marzo al 2,5%.

Nei Grigioni erano registrati presso gli URC 1’337 persone (rispettivamente +354 e +23) per un tasso di disoccupazione dell’1,2% (0,9% in marzo).