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Disoccupazione in marzo scende al 3,1% in Svizzera e in Ticino

Keystone-SDA

In marzo il tasso di disoccupazione in Svizzera è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto a febbraio, portandosi al 3,1%. Il numero dei disoccupati è sceso di 4'821 unità (-3,2%) a 146'255. Rispetto a marzo 2025 esso è invece aumentato di 13'686 unità (+10,3%).

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(Keystone-ATS) Stando ai dati pubblicati oggi dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in Ticino il numero dei disoccupati è calato del 5,7% su base mensile a 5’078; sull’arco di un anno vi è stato invece un incremento del 4,3%. Il tasso si attesta al 3,1%, a fronte del 3,2% in febbraio e del 2,9% un anno prima.

Nei Grigioni risulta rispettivamente una flessione del 10,7% e una progressione del 14,1% a 1’448 persone, con il tasso di disoccupazione all’1,3% (-0,2/+0,1 punti percentuali).

Tornando ai dati a livello nazionale, il mese scorso il numero destagionalizzato dei disoccupati è aumentato di 1’501 unità (+1,1%) nel confronto con febbraio, a 141’638. Il tasso destagionalizzato è rimasto invariato al 3,0%.

Nell’arco di un mese il numero di disoccupati giovani (15-24 anni) è diminuito di 858 unità (-6,4%) a 12’645. Rispetto a un anno prima vi è stato invece un incremento di 933 persone (+8,0%). Il tasso di disoccupazione giovanile è sceso di 0,2 punti percentuali rispetto a febbraio, al 2,9%.

Per quanto riguarda invece i disoccupati anziani (50-64 anni), il loro numero è calato di 1’103 unità (-2,6%) rispetto al mese precedente a 40’638. Nel giro di un anno ciò corrisponde a un aumento di 3’935 persone (+10,7%). Il tasso di disoccupazione dei lavoratori anziani era del 2,8%, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali da febbraio.

Il mese scorso sono state registrate complessivamente 234’815 persone in cerca d’impiego, 741 in meno rispetto al mese precedente (-0,3%) ma 22’425 in più che nel marzo 2025 (+10,6%). Il tasso di persone in cerca d’impiego è rimasto invariato al 5,0%.

Al netto delle variazioni stagionali il numero delle persone in cerca di lavoro è aumentato di 4’057 unità (+1,8%) su base mensile, a 227’901; il tasso destagionalizzato è aumentato di 0,1 punti percentuali al 4,8%.

Secondo i dati disponibili alla fine di marzo, le persone che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese di gennaio erano 2’567: si tratta di 500 persone in meno (-16,3%) rispetto a dicembre.

Intanto i posti vacanti annunciati il mese scorso presso gli Uffici regionali di collocamento (URC) sono stati 48’843, 698 in più in confronto a febbraio (+1,4%) e 6’313 in più (+14,8%) se paragonato con il dato del marzo 2025. I due terzi di questi impieghi – 32’722 – erano soggetti all’obbligo di annuncio. Al netto delle variazioni stagionali si registra una diminuzione mensile di 651 posti vacanti (-1,4%), per un totale di 45’230.

Infine, secondo gli ultimi dati disponibili, nel mese di dicembre le persone interessate del lavoro ridotto erano state 11’454, 1’592 in meno (-12,2%) rispetto a novembre.

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