Distribuiti migliaia di cordini girasole per disabilità invisibili
L'aeroporto di Zurigo ha distribuito dallo scorso novembre quasi 700 "cordini girasole". Le FFS hanno distribuito finora più di 23'000 di questi distintivi a viaggiatori con disabilità invisibili.
(Keystone-ATS) Conosciuto a livello internazionale come “Sunflower Lanyard”, il cordino girasole è destinato alle persone con disabilità a prima vista non visibili, come l’autismo, l’ADHD o il morbo di Parkinson. Esso permetto loro di segnalare che hanno bisogno di più tempo durante i controlli.
La loro distribuzione nell’aeroscalo zurighese è iniziata nel novembre 2025. L’iniziativa è stata accolta molto bene da tutte le persone interessate, ha indicato oggi l’aeroporto di Zurigo su richiesta di Keystone-ATS. Anche il personale aeroportuale apprezza questi cordini. Essi permettono infatti di sapere quali passeggeri necessitano di un trattamento particolarmente attento.
Anche le FFS distribuiscono i cordini girasole. Dalla loro introduzione, la scorsa estate, ne sono stati distribuiti in tutta la Svizzera più di 23’000, ha indicato una portavoce. Il cordoncino è disponibile anche presso Swiss o la Matterhorn Gotthard Bahn.