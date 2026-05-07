Donazioni di organi: Svizzera ha importato più organi che mai

Keystone-SDA

Nel 2025, in Svizzera, si è assistito a un leggero calo delle donazioni di organi. Tuttavia, più persone hanno ricevuto un organo da trapianto grazie a un numero record di quelli importati. È quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi da Swisstransplant.

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(Keystone-ATS) L’anno scorso, nella Confederazione, 185 persone decedute hanno donato i propri organi. Si tratta di due persone in meno rispetto all’anno record precedente. Swisstransplant ha registrato un netto calo da parte di donatori viventi di reni e fegati. Il loro numero è diminuito del 16,5%, arrivando a 96 casi.

Nonostante il lieve calo del numero di donatori, 643 persone hanno ricevuto uno o più organi. Ciò corrisponde a un leggero aumento di circa l’1% rispetto all’anno precedente ed è il secondo numero più alto di trapianti mai effettuati in Svizzera. In particolare, sono aumentati quelli di cuore e pancreas.

69 organi importati

Secondo la Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi, lo scambio internazionale ha svolto un ruolo decisivo. Con 69 organi importati è stato raggiunto un nuovo record. Quasi un organo su otto trapiantato in Svizzera proveniva quindi dall’estero. I polmoni sono stati quelli importati più frequentemente. In senso opposto, 25 organi sono stati esportati dalla Svizzera.

Nel corso del 2025, 2’109 persone erano in lista d’attesa per un organo da trapianto. Complessivamente 67 persone sono morte mentre l’aspettavano. Si tratta del 10,7% in meno rispetto all’anno precedente. Alla fine del 2025, 1’325 persone erano ancora in lista d’attesa.

Modello del consenso presunto dal 2027

Per quanto riguarda la donazione di organi, in Svizzera è attualmente ancora in vigore il modello del consenso esplicito in senso lato. Se la persona potenzialmente donatrice o i suoi familiari non acconsentono espressamente alla donazione, gli organi non possono essere donati in caso di morte. Se la volontà del defunto non è nota, secondo Swisstransplant, i familiari scelgono attualmente nella maggior parte dei casi una soluzione contraria alla donazione di organi.

In futuro, chi non vorrà donare organi e tessuti dopo la morte dovrà dichiararlo esplicitamente. Il popolo svizzero aveva approvato il 15 maggio 2022 una proposta in tal senso del Consiglio federale e del Parlamento. Questa cosiddetto modello del consenso presunto dovrebbe entrare in vigore presumibilmente nel terzo trimestre del 2027.