Donna accoltellata nel Varesotto, fermato il marito 80enne

Keystone-SDA

Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese, colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio.

(Keystone-ATS) Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l’anziana non c’era più niente da fare.

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini che hanno visto gridare davanti all’abitazione il marito, che è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino. Sarebbe stato lui ad aggredire la moglie uccidendola prima di uscire di casa gridando. L’uomo è stato accompagnato in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’area è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

Nella stessa un uomo nel marzo 2023 aveva ucciso a coltellate i due figli di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita.