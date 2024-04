Doppio assassinio a Basilea nel 2017: ergastolo a 57enne albanese

2 minuti

(Keystone-ATS) Ergastolo. È la pena pronunciata dal Tribunale penale di Basilea nei confronti di un 53enne albanese responsabile di un duplice assassinio commesso nel 2017. Il suo complice, un 48enne anch’egli abanese, era stato condannato alla medesima pena nel 2018.

La sera del 9 marzo 2017, due uomini sono entrati nel Café 56 a Basilea – un luogo di ritrovo molto frequentato da persone provenienti dall’Albania – con le armi da fuoco spianate. Nel giro di poco tempo, sono stati sparati cinque colpi contro tre persone presenti nel bar: due di queste, di 28 e 40 anni, sono morte, mentre la terza di 24 anni è rimasta gravemente ferita.

I due presunti autori del crimine, entrambi albanesi con condanne multiple per reati legati alla droga, sono fuggiti. Uno di loro si è poi consegnato a una pattuglia di polizia il giorno successivo, mentre l’altro, il 53enne condannato oggi, è fuggito all’estero ed è stato arrestato in Olanda nel 2018, dove è stato condannato a 44 mesi di reclusione per traffico di cocaina prima di essere trasferito a Basilea.

Il complice oggi 48enne, che si era costituito per poi ritrarre la confessione, era stato condannato all’ergastolo ed espulso dal Paese per 15 anni in un processo tenutosi a Basilea nel 2018, nel quale era stato riconosciuto colpevole di assassinio plurimo, tentato assassinio ed esposizione al pericolo della vita altrui. L’uomo aveva presentato invano ricorso fino al Tribunale federale.

Non è del tutto chiaro chi abbia sparato nel caffè di Basilea – le armi non sono mai state trovate – ma la procura ritiene sia stato il 53enne. In ogni caso, i due autori hanno agito in “complicità e diretta intenzione” nonché nel senso di un regolamento di conti.