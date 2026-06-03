Drone ucraino contro autobus russo, sette morti e 11 feriti

Keystone-SDA

Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, hanno riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco.

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(Keystone-ATS) “A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie”, ha scritto Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram.

Intanto l'”Ukrainska Pravda”, citando il governatore della Regione di Leningrado Alexander Drozdenko, scrive che a seguito di un attacco da parte di decine di droni è scoppiato un incendio a San Pietroburgo. Successivamente, il canale Telegram Astra ha confermato che il più grande complesso di raffinazione petrolifera della Russia nord-occidentale, il JSC “Petersburg Oil Terminal”, è in fiamme.

Secondo quanto riportato dai media e da personalità pubbliche russe, oggi prenderà il via a San Pietroburgo il Forum economico internazionale (Spief) promosso dal presidente russo Vladimir Putin, la cosiddetta “Davos russa”, a cui è previsto l’arrivo di numerosi imprenditori stranieri, compresa una delegazione ufficiale americana. Nell’aeroporto Pulkovo della città baltica 54 voli sono stati ritardati a causa degli attacchi.

I media russi riferiscono anche che lo stabilimento Progress, che produce apparecchiature per sistemi di controllo per l’aviazione e la tecnologia missilistica, è stato attaccato e sta bruciando a Michurinsk, nell’oblast’ di Tambov, riporta ancora l'”Ukrainska Pravda”.

Stamani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato su Telegram che “questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia. Tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell’industria petrolifera russa, che lavora per la guerra, ci sono circa 1’100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt”, un’importante base navale russa situata sull’isola di Kotlin, nel Golfo di Finlandia.

“Un altro obiettivo – ha aggiunto Zelensky – è un’impresa nella regione di Tambov, coinvolta nella produzione di armi russe. La distanza dalla linea del fronte è di quasi 600 chilometri. Grazie ai nostri soldati per la loro precisione. Il piano ucraino di sanzioni a lungo raggio viene eseguito esattamente come necessario per avvicinare la pace. Gloria all’Ucraina!”.

Secondo il Ministero della difesa russo, Nel corso della notte le forze armate ucraine hanno lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe, comprese quelle di Mosca e San Pietroburgo, aggiungendo che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati.

Due vigili del fuoco russi sono rimasti uccisi e altri due feriti mentre erano all’opera per spegnere un incendio nel distretto municipale di Yershichsky quando sono stati investiti dai detriti di un drone ucraino che era stato intercettato dalle difese aeree, ha reso noto il governatore Vasily Anokhin. Anche un civile è rimasto ferito, ha aggiunto sul suo canale nel servizio di messaggeria Max, citato dalla Tass.