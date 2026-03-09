Due ordigni vicino casa Mamdani, il sindaco di New York

Keystone-SDA

L'abitazione di Zohran Mamdani nel mirino. Un dispositivo esplosivo artigianale in grado di "uccidere", simile a quello usato per l'attacco alla maratona di Boston, è stato lanciato sabato contro l'abitazione del primo sindaco musulmano di New York.

(Keystone-ATS) L’episodio è avvenuto durante una manifestazione anti-Islam nei pressi di Gracie Mansion, la residenza del sindaco. Un secondo dispositivo sospetto è stato rinvenuto in un’auto parcheggiata nelle vicinanze a 24 ore di distanza, costringendo gli artificieri a intervenire.

La polizia di New York e l’Fbi stanno indagando sul primo dispositivo e, secondo indiscrezioni, l’inchiesta sarebbe per terrorismo. Diverse persone sono state fermate e due, riporta la Cnn, hanno affermato di essersi ispirate all’Isis.

“La squadra di artificieri ha condotto un’indagine preliminare sull’ordigno che è stato lanciato ieri durante una manifestazione e ha stabilito che non si tratta di un dispositivo fasullo o un fumogeno”, ha detto la responsabile del New York Police Department Jessica Tisch. “Il dispositivo esaminato avrebbe potuto causare gravi lesioni o morte”, ha aggiunto escludendo al momento che il dispositivo sia legato alla guerra con l’Iran.

La manifestazione a cui la polizia fa riferimento si è svolta sabato ed è stata organizzata dall’attivista di destra Jake Lang per opporsi alla preghiera musulmana pubblica. Sul posto si sono radunati anche dei contro-manifestanti. Gli agenti hanno tenuto i due gruppi separati ma la tensione è salita e sono stati costretti a usare spray al peperoncino.

“Il suprematista bianco ha organizzato una protesta fuori a Gracie Mansion. Una protesta radicata nel bigottismo e nel razzismo. Questo odio non ha posto a New York”, ha detto Mamdani, ringraziando la polizia. “La mia amministrazione sta monitorando la situazione”, ha aggiunto.

A poco più di 24 ore di distanza dal lancio durante la manifestazione, un secondo dispositivo sospetto è stato rinvenuto in una vettura parcheggiata vicino casa di Mamdani. L’area è stata in parte evacuata e gli artificieri sono intervenuti per rimuovere l’ordigno e esaminarlo.